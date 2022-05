Muestran rechazo por elección de Mazariegos como rector de la USAC

Diversos sectores rechazan la elección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

OTRAS NOTICIAS: Lanzan gas lacrimógeno contra manifestantes en contra de elección de rector

La Asociación de Estudiantes de Física y Matemáticas manifiesta su rechazo a las elecciones de rector de este sábado 14 de mayo. En un comunicado señalan que las elecciones se realizaron fuera de la ley, además muestran su desprecio ante el comportamiento de la política nacional por apoyar la corrupción.

Esta asociación dice estar indignada por las acciones de los cuerpos armados, que según indican apoyan la corrupción y atacan a los estudiantes que luchan por hacer valer sus derechos.

El #FraudeUsac se fragua con un sistema de justicia cómplice de la ilegalidad y represión. Así se burlan de la democracia, impidiendo la participación de contendientes y usando la fuerza pública en contra de la población estudiantil.



¿Esto nos espera en 2023? — Andrea Villagrán (@AVillagran502) May 14, 2022

Por otro lado, la diputada Andrea Villagrán de la bancada BIEN se expresó en su red social donde indica que "El fraude de la Usac se se fragua con un sistema de justicia cómplice de la ilegalidad y represión. Así se burlan de la democracia, impidiendo la participación de contendientes y usando la fuerza pública en contra de la población estudiantil".

Mientras que Jodan Rodas, actual Procurador de los Derechos Humanos y uno de los candidatos a rector, indica que impugnarán la elección. Explica que hay tres días hábiles para plantear la nulidad y se va hacer a más tardar el próximo miércoles, además de otras acciones de amparo que ya están encaminadas. Rodas indica que la elección es una muestra de fraude debido a que la Usac es la única universidad pública del país.

Por su parte, el equipo que apoya la candidatura de Erwin Calgua dice que no ha habido un rector que impulse la ciencia y con ese objetivo querían participar en las elecciones. Sin embargo, Este grupo también señala fraude por lo que pedirán la nulidad del proceso electoral.