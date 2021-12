Muestran rechazo a participación de Guatemala en Miss Universo

Algunos guatemaltecos mostraron en redes sociales su desacuerdo por la participación de Guatemala en el certamen de Miss Universo, tras el comentario de Dannia Guevara acerca que la marimba es "para abuelitos".

Durante la preliminar del evento que se celebró este viernes 10 de diciembre en Israel, donde las candidatas realizaron su presentación en traje de baño y de noche, además del "traje nacional", los comentarios hacia Dannia recordaron el momento en el que se pronunció acerca del instrumento nacional, afirmando que las nuevas generaciones ya no bailaban acompañados de su melodía.

"Muy hermosa, tenemos nuestra música, es la marimba, definitivamente el son, es música muy bonita para bailar, bueno, la bailan los abuelitos, nosotros ya no porque crecimos en otra generación que no baila marimba pero la apreciamos", explicó en una entrevista hecha por Telemundo.

Los guatemaltecos que se sintieron aludidos por el comentario escribieron en las redes su sentir.

"No me representa". "¿Cómo es eso de que la bailan los abuelitos?, nada que ver, ¡yo bailo marimba!". "Me fallaste, Guatemala. La marimba no es solo para abuelitos, ¡a todos nos hace mover el tambo!". "Siendo representante deberá tener claro que su participación es para enaltecer su país; pero bueno, todos cometemos errores, pero ella es figura pública".





(Facebook)

(Tik Tok)

Otras personas defendieron a la representante del país y manifestaron su postura:

"Todos cometemos errores, está formándose, es normal que la riegue, al final es un evento de belleza no una competencia académica, está preciosa, espero que le vaya bien, está preciosa, ardan de envidia". "Gracias a la polémica ahora escucho marimba"; "Dannia estuvo espectacular"; "como siempre todos los perfectos criticones".

(Foto: Facebook)

Facebook.

Facebook.



La 70 edición de Miss Universo se llevará a cabo el 12 de diciembre a las 6 de la tarde por el canal de televisión por cable TNT.

RECUERDA: