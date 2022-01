Mujer atropella a un hombre que intentó asaltarla en un semáforo

Cuatro hombres armados acorralaron a la conductora de un vehículo. La mujer no se dejó intimidar y arrolló a uno de los asaltantes.

Una mujer iba a ser víctima de un asalto en Chile, sin embargo, logró escapar tras tomar la decisión de repeler el asalto y arrollar al hombre que pretendía realizar el atraco.

El incidente ocurrió durante la noche del 17 de enero cuando la conductora llegó a un semáforo en rojo. En ese momento, los ocupantes de otro vehículo aprovecharon para rodear el carro, pero su truco rápidamente se vio frustrado por la mujer.

Según un video captado por otro automovilista, la mujer de 32 años se percató inmediatamente por lo que esquivó el auto de los maleantes y atropelló al hombre que quería quitarle sus pertenencias.

Detalles del asalto

La víctima narró lo sucedido a la prensa local, en donde dijo que afortunadamente se dio cuenta. "Iba bajando y enseguida me percaté que había un auto que estaba en la otra pista, en la pista derecha, y que venía cerca de mí, pero que no me pasaba”, declaró.

"Era la vida de ellos o la mía... Yo en un minuto pensé que había hecho algo que les había molestado a ellos y por eso me estaban molestando y estaba esperando que pasaran para poder ponerme en la pista detrás de ellos", agregó.

CONDUCTORA ATROPELLA a DELINCUENTE que INTENTABA REALIZARLE un "PORTONAZO" en COMUNA de LA REINA, SANTIAGO. pic.twitter.com/zkYtvaVmp4 — NAVALTOONS® (@NAVALTOONS) January 18, 2022

Ante lo ocurrido, detalló que lo único que se le ocurrió fue acelerar su vehículo y agachar la cabeza, pues uno de los cuatro hombres le apuntó con un arma en la cabeza. No obstante, al agachar la cabeza no pudo ver lo que ocurría y al levantar la mirada vio que el hombre ya estaba sobre el capó del automotor.

El reporte de las autoridades de seguridad de ese país, dieron a conocer que eran cuatro hombres armados los que trataron de atacarla. Aunque fue una situación muy temerosa, la víctima puso a salvo su vida.

La policía detalló que ya se encuentran realizando las diligencias correspondiente para dar con los responsables, detallaron que tras el frustrante asalto, intentaron cometer otro hecho delictivo por esa zona.

*Con información de Duplos.