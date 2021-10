Mujer celebra divorcio quemando su vestido de novia

Una mujer se tomó muy en serio su libertad y prendió fuego a su vestido de novia en una sesión temática de fotos.

Chrissy Blake, una nutricionista de Massachusetts, vertió alcohol en su vestido de 1,400 dólares y le prendió fuego para celebrar su divorcio.

La mujer de 41 años afirmó que su expareja la engañó seis veces durante su relación y su matrimonio de tres años, incluso una vez antes de que caminaran hacia el altar.

Blake contrató a un fotógrafo para que tomara fotos mientras nadaba por un lago, además pisoteó y luego prendió fuego a su vestido de novia.

Decidió continuar con la sesión después de ver a otras mujeres en línea haciendo lo mismo. Se llevó a sus hijos, Dominique, de 23 años, y Brayden, de 6, junto con ella al lugar del rodaje, donde arrastraron el vestido por el barro y lo empaparon en vino antes de quemarlo.

La mujer quiso dejar en el pasado su boda y decidió quemar su vestido para no guardar recuerdos.

“Vi una sesión de fotos de divorcio y no podía creerlo, tenía que hacerlo”, le dijo a Kennedy News Service. “Pensé que me daría un cierre y sería un gran jodido. Parecía muy divertido ".

Un exnovio le llamó antes de casarse para avisarle que estaba cometiendo un error, pero pensó que se trataba solo de un hombre con la última esperanza de evitar que se comprometiera.

"Te desearía lo mejor, pero ya lo tuviste", destaca el letrero de la mujer.

“Recibí algunos mensajes de un ex unos cinco meses después de iniciada la relación. No lo creí y no pensé que él fuera esa persona. Simplemente no creía nada de lo que alguien decía”, explicó Blake a Kennedy News Service.

Desafortunadamente, las cosas aparentemente tomaron otro camino a partir de ahí, y un año después de su matrimonio fueron a terapia, pero ella dijo que no les llevó a nada.

La mujer roció licor sobre el vestido y luego le prendió fuego para deshacerse del pasado.

“Me sentí devastada. Me casé con este hombre y formé una familia con él ”, dijo Blake. “No soy de las que guardan rencor. Fue difícil, pero fue una bendición", puntualizó.