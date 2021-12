Mujer consigue una cita por Tinder y termina asesinada

La mujer, originaria de Nebraska, EE. UU., fue asesinada después de marcar una cita romántica por Tinder y que resultó ser un engaño.

La tragedia de Sydney Loofe inició el 15 de noviembre del 2017, después de una foto que compartió en su Snapchat. Semanas más tarde fue encontrada muerta tras encontrarse con una persona que contactó por Tinder, una app de citas.

A la mañana siguiente del que Sydney, de 24 años, había tenido una cita con una mujer de nombre Audrey, la joven no se presentó a trabajar y no respondía a los mensajes de sus padres, por lo que fueron a su departamento.

Ahí encontraron a la gatita de Sydney sin comida, entonces supieron de inmediato que algo no estaba bien y lo reportaron a la Policía, indicó el medio Mirror.

La última vez que el teléfono de Sydney estuvo encendido fue en la localidad de Wilber, Nebraska, a unos 35 kilómetros de Lincoln, ciudad en donde la joven trabajaba en una ferretería, sitio en el que se tomó la foto que subió a redes.

Las autoridades se centraron en Audrey y rastrearon su celular después de hablar con ella a través de Tinder. Ella dijo que sí había salido con Sydney, pero que la había dejado en casa de un amigo, ubicación que no pudo recordar.

A pesar de su versión, la Policía no perdió pista de Audrey, de quien se descubrió que su nombre real era Bailey Boswell, una mujer de 23 años que mantenía una relación con un hombre de 51 años de nombre Aubrey Trail.

Las autoridades encontraron que Boswell había estado ocupando un celular para mandar mensajes tanto a Sydney como a Trail, por lo que los tres teléfonos condujeron a las autoridades a 100 kilómetros al oeste de Wilber, donde finalmente encontraron el cuerpo de Sydney.

Sydney murió de asfixia

La causa de muerte fue establecida como asfixia y Sydney opuso resistencia en sus últimos momentos. Debido a las investigaciones, que arrojaron tenía moretones en las muñecas, en la parte posterior de la cabeza y en el interior de los muslos y se declaró que Sydney había sido sujetada antes de asesinarla.

La Policía también confirmó que Boswell y Trail eran una pareja inquietante y disfrutaban del sexo en grupo con otras mujeres que conocieron a través de Tinder y él les contaba historias sobre cómo “ganar poder” matando gente.

Foto: Sydney

El día de la cita con Sydney

El día de la cita con Sydney, ambos fueron vistos por cámaras de seguridad saliendo y entrando de un lugar donde compararon herramientas que utilizaron para desmembrar a la mujer de 24 años.

Las autoridades señalaron que la pareja Boswell-Trail incluso ya había planeado matar a alguien antes de encontrar a Sydney en Tinder, a quien eligieron por vivir a 240 kilómetros de sus padres, esperando que su desaparición no se notara.

La pareja fue detenida en 2018 acusada del asesinato de la joven y desde que comenzó el juicio Trail mintió en repetidas ocasiones, dando declaraciones diferentes a los medios, sus abogados y en la sala durante el juicio en 2020.

Aunque la defensa de Trail dijo que Sydney había aceptado ser filmada haciendo “asfixia sexual” a cambio de dinero, fue el propio hombre quien terminó admitiendo que eso también era mentira, que eso lo había inventado para confundir a los investigadores.

“Solo estábamos yo, Bailey y Sydney la noche que Sydney murió. No había otras dos chicas allí. No se pagaron 15 mil dólares por una fantasía sexual”, dijo Aubrey.

Esperaban que Sydney se uniera a la red sexual

Trail aseguró que el asesinato de Sydney no fue planeado, sino que ella había sido atraída al departamento de Boswell y ahí había “enloquecido”.

También reveló que tanto Boswell como él esperaban que la joven se uniera a su red sexual y de actividades delictivas, pero al negarse fue asesinada para “proteger” su estilo de vida.

El “estilo” de vida al que se refería Trail fue descubierto por las autoridades después de que tres mujeres testificaran que fueron atraídas al culto sexual de Boswell y Trail, a través de Tinder entre junio y noviembre de 2017.

Las mujeres mantenían relaciones sexuales con Trail y Boswell a cambio de una paga, además de ayudarlos a realizar estafas en el negocio de las antigüedades.

En dicho culto había reglas para mantener comunicación con Trail y si se rompían las mujeres eran abofeteadas o ahorcadas con un cinturón y, cuando una mujer logró salir de la secta, fue amenazada de que su familia sería asesinada si se lo contaba a alguien.

La pareja fue declara culpable de asesinato en primer grado y conspiración criminal para cometer un asesinato, por lo que Bailey Boswell y Aubrey Trail fueron sentenciados a pena de muerte.

“No diré que lo siento, ya que sería un insulto para ustedes después de lo que les hice pasar. Y no voy a pedir perdón porque no creo que exista tal cosa. He hecho cosas terribles en mi vida, pero esto es lo único que he hecho de lo que me arrepiento de verdad”, dijo Trail a la familia de Sydney durante la sesión en que conoció su sentencia.