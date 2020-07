Mujer con Covid da a luz a gemelos, pero fallece en el parto

Larissa Blanco de 23 años estaba embarazada, pero murió minutos después de haber dado a luz. Ella había sido sido diagnosticada con coronavirus el 12 de junio y 14 días más tarde fue el parto, pero debido a su condición, no pudo soportar una hemorragia que se produjo durante la labor.

Diego Rodrigues, el esposo de Larissa, relató que la salud de su pareja se complicó tras el diagnóstico, por lo que fue trasladada de emergencia a una clínica en Botucatu, Sao Paulo, donde le realizaron la cesárea.

Diego también dio positivo a Covid-19, pero él pudo recuperarse. Estuvo presente en el quirófano durante el parto. “La vi muy emocionada, ser mamá era su mayor sueño”, contó el acongojado esposo a los medios brasileños.

El esposo contó que el segundo niño tuvo complicaciones para nacer, pero pensó que Larissa iba a estar bien, por lo que acompañó a los niños a otra sala sin pensar que sería la última vez que vería al amor de su vida.

Larissa y Diego estaban emocionados por la llegada de sus primeros hijos.

“Tuvo una hemorragia y no pudieron contenerla. Entró en paro y, aunque intentaron hacerle una transfusión de sangre, ya era demasiado tarde. El médico me dijo que debido a Covid, su cuerpo no pudo soportar la pérdida de sangre”, agregó.

Diego contó que se encuentra abatido por la pérdida de su esposa y no deja de pensar en ella, pero ahora tendrá que ser fuerte para cuidar a los gemelos Guilherme y Gustavo que afortunadamente no contrajeron el virus.

Brasil es uno de los países más afectados por el coronavirus y reporta más de un millón y medio de casos positivos y 61,884 muertes.