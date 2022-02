La historia de la mujer que dejó a su esposo por un novio virtual que luego la estafó

Una mujer dejó su matrimonio de más de 25 años por una pareja virtual que la resultó estafando.

Una mujer en Inglaterra fue estafada por un hombre del que se enamoró de forma virtual, y que le robó casi 1 millón de dólares tras haber abandonado a su esposo.

Sharon Bulmer conoció en mayo del 2020 a un hombre que se hacía llamar Murphy Townsend, quien decía ser un militar estadounidense que servía actualmente en Siria.

Townsend le aseguró que provenía de Washington, que tenía 57 años y con una hija de apenas 17 años. El presunto militar solo quería hablar con alguien porque se “sentía solo”.

Con el tiempo, la relación virtual fue desarrollándose al punto en que Sharon Bulmer abandonó a su esposo con quien había estado 29 años.

Luego de su separación, el hombre le empezó a pedir diversas sumas de dinero a Sharon.

El presunto militar pedía dinero a Bulmer para “pasajes de avión” y para “hospitalizaciones”. Bulmer accedió a enviar el dinero en bitcóin, hasta alcanzar un total de 86 mil libras.

“Él me pidió ayuda y así lo hice, pero me endeudé mucho. Me enamoré de esta persona y solo quería ayudarlo mucho. Sé que me dejé engañar pero estas son las cosas que hacemos por amor” Sharon Bulmer

Algunas situaciones extrañas, así como el hecho de que nunca tuvo una videollamada con su novio virtual, hicieron sospechar a Sharon que algo no estaba bien.

Cuando se contactó con el Ejército norteamericano, este le dijo que no tenía a ningún elemento en Siria que respondiera al nombre de Murphy Townsend.

El perfil con quien Sharon Bulmer se había relacionado era falso y las fotos que ella vio en realidad pertenecían a Artis Pabriks, un político de Letonia.

Ministro Artis Pabriks de Letonia. (Foto: Puaro.Lv)

Tras lo ocurrido, Bulmer acumuló una deuda de más de 37 mil libras.