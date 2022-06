Mujer enfurece porque su amiga le cobró dinero prestado

El indignante mensaje que una mujer le envió a una amiga que le cobró un dinero prestado ha causado reacciones en las redes sociales.

En redes sociales se viralizó el caso de una mujer que expuso cómo una amiga le respondió al cobrarle una cantidad de dinero que le debía desde hace tiempo.

La usuaria "Zaray Lemus" compartió una captura de pantalla en la que deja ver la conversación que tuvo con ella, cuyas respuestas causaron indignación entre usuarios.

Estoy tan indignada que no sé ni qué responder a mí la plata como que me la regalan mk y lo peor es que ella fue al concierto de Karol g en Bogotá y yo le presté antes de eso, no veo su supuesta situación pic.twitter.com/rdbtI5VL4q — Zaray (@zaray_lemus) June 14, 2022

"Estoy tan indignada que no sé ni qué responder", escribió la joven adjuntando el chat que sostuvo con la amiga. Agregó que ella fue al concierto de Karol G después de haberle prestado el dinero.

Sin embargo, fueron las desvergonzadas respuestas a sus mensajes las que causaron todo tipo de reacciones en Twitter.

"Nena es que yo pensaba que no los necesitabas porque como a ti te va bien", se lee en un mensaje.

En otro texto se lee enfurecida al responder "a ti debería hasta darte pena estarme cobrando sabiendo mi situación pero no te preocupes, yo te los consigo", finaliza el chat.

Usuarios reaccionan

Ante la insólita publicación que ya cuenta con más de 3 mil compartidas y 32 mil "likes", los usuarios reaccionaron atónitos e incluso creyeron que se trataba de una broma.

"¡Qué descaro ese!", "plata y amistad no se mezclan", "yo por eso ya no presto", son algunos de los comentarios en respuesta al tuit.

Lemus añadió un segundo texto en el que asegura que no le pagaron "ni le van a pagar". Además, explicó que eliminó la conversación y a su amiga, dando por sentado que no recuperará su dinero y que aprenderá de la experiencia.