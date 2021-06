Mujer que mató a su violador queda libre

Valerie Bacot sufrió abuso por casi dos décadas y asesinó a su victimario, por esto enfrentó juicio y sentenciada. Sin embargo, fue liberada y recibida con aplausos por sus simpatizantes.

Bacot es una mujer francesa que actualmente tiene 40 años y ha vivido una historia desgarradora. Fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro cuando ella apenas tenía 12 años. Él era Daniel Polette, 25 años mayor que ella, quien después se convirtió en su esposo y padre de sus hijos.

El infierno que ella dice haber sufrido junto a Polette quedó plasmado en su libro Tout Le Monde Savait (todo el mundo lo sabía), ahí narra que el hombre la violó por primera vez cuando ella tenía 12 años, la embarazó a los 17 y continuó abusando de ella en el transcurso de 18 años.

Bacot reconoce haber matado con arma de fuego a su pareja en 2016 y aceptó el hecho de ser juzgada y sentenciada pues reconoció que le quitó la vida a una persona, pero justifica que lo hizo por defensa propia.

"Simplemente quería protegerme. Proteger mi vida, la vida de mis hijos. A mis ojos, nada más importaba", escribió en su autobiografía publicada recientemente en mayo.

Polette estuvo en prisión de 1995 a 1997, aproximadamente, culpado por agredir sexualmente a un menor y luego de salir libre regresar con Bacot para seguir abusando de ella.

Freedom for Valérie Bacot ! #LibertéPourValérie #FreedomForValerie - Sign the Petition! https://t.co/1V5WFo9i5y via @UKChange

I just simply can’t imagine what she went through! Enough is enough! — Michelle Blagrove (@MrsBlaggers22) June 21, 2021

Firmas por su libertad

La historia de Bacot conmocionó a los franceses, quienes hicieron una petición en busca de la libertad de Bacot. Fue lanzada por un grupo de apoyo en enero y ha reunido más de 715 mil firmas.

Inicialmente Bacot fue sentenciada, pero debido al caso presentado la fiscalía ha pidió una sentencia de cinco años de prisión, con suspensión de cuatro años. Esto significa que no volverá a prisión y recuperará su libertad.