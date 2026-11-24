El accidente sucedió frente al Palacio de los Deportes, a inmediaciones del Puente Olímpico.
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Un hecho vial se registró esta tarde en la 9ª avenida y 26 calle de la zona 5 de la ciudad, una mujer y un niño fueron arrollados.
El hecho se reportó frente al Palacio de los Deportes, en las inmediaciones del Puente Olímpico, donde varios conductores se detuvieron para auxiliar a los heridos.
Al lugar se presentaron Bomberos Municipales, quienes dieron atención prehospitalaria a los heridos y los trasladaron a un centro asistencial ya que presentaban heridas de gravedad.
Hasta el momento se desconocen las circunstancias en las que sucedió el accidente de tránsito.