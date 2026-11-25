La víctima fue trasladada de emergencia a un centro asistencial tras ser atacada a disparos.
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Un hecho armado ocurrió cerca de la medianoche en la colonia 4 de Febrero, ubicada en la zona 7 de la ciudad de Guatemala.
Bomberos Voluntarios fueron alertados luego de que una mujer fuera víctima de un ataque perpetrado por desconocidos que habrían huido con rumbo desconocido.
Los socorristas se presentaron al lugar y le brindaron atención prehospitalaria a la mujer de aproximadamente 35 años, quien tras ser estabilizada fue trasladada a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.
Hasta el momento se desconoce el motivo de este incidente armado, por lo que las autoridades competentes deberán establecer las causas del mismo.