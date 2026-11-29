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Una balacera dentro del centro nocturno causó terror entre los asistentes.

En la zona 0 de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, varias personas se encontraban en el interior de una discoteca cuando un hombre disparó contra una mujer de 29 años, con la que consumía bebidas alcohólicas.

La Policía Nacional Civil (PNC) logró intervenir y capturar al responsable del crimen, mientras que la víctima resultó gravemente herida y fue trasladada a un hospital donde pese a los esfuerzo del personal medico, falleció.

La víctima conviva con el hombre identificado como Williams "N", alias "El Perro", de 26 años, cuando activó su arma y le disparó. La PNC confirmó que no poseían ningún vinculo por lo que las autoridades investigan para determinar las causas del hecho.

(Foto vía: Policía Nacional Civil)

Reincide en ataque

A alias "El Perro" se le incautó el arma de fuego con el que había perpetuado el ataque y se verificó que era portada de manera ilegal.

La PNC confirmó que el hombre tiene un antecedente por hechos muy similares.

Según las autoridades, "El Perro" en marzo del 2026 habría sido acusado por los delitos de atentado con agravaciones específicas y portación ilegal de arma de fuego.