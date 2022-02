Multan al entrenador del Xelajú MC tras la polémica con el árbitro Mario Escobar

Él Órgano Disciplinario ha decidido sancionar al técnico de Xelajú, Irving Rubirosa, por pleito con el árbitro Mario Escobar.

El Órgano Disciplinario de la Liga Nacional le impuso una multa económica al mexicano Irving Rubirosa, técnico de Xelajú MC, por el altercado que tuvo con el árbitro Mario Escobar Toca al finalizar el partido del pasado miércoles, en el Estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.

Rubirosa fue sancionado con el pago de 10 mil quetzales, mientras que el presidente de la institución Súper Chiva, José Carlos López, quien también fue reportado por el juez del partido, no recibió castigo.

Acta del Órgano Disciplinario.

Por otro lado, Mario Escobar Toca deberá esperar lo que resuelva la Comisión de Árbitros y el Departamento de Arbitraje de la Federación Nacional de Fútbol o la Comisión Disciplinaria o la Comisión de Ética de la Fedefut, ya que también fue criticado por su comportamiento.

Esto fue lo que ocurrió:

Mario Escobar reportó que Rubirosa, quien observó el juego de Municipal ante Xelajú MC desde la tribuna por estar expulsado, lo insultó durante el partido y al final del mismo volvió a hacerlo.

"Árbitro basura, quítate la camisa que cargas abajo, acá en el campo la vas a pagar todas hijo de la gran p***, que te quede claro", fue una de las frases que reportó Escobar Toca sobre lo que le dijo Irving Rubirosa.

El central también explicó en su reporte que el presidente de Xelajú MC lo amenazó. "No sea prepotente que yo me voy a encargar de que no vuelva a dirigir, en especial al Club Xelajú MC. Haciendo ver que tengo que estar acostumbrado a los insultos porque eso es normal", pero el Órgano Disciplinario no castigó al dirigente.