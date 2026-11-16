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Un camión volcado y otros tres vehículos dañados ha dejado un múltiple accidente en ruta a Ciudad Quetzal, en donde el tránsito se ha complicado.

Un múltiple accidente de tránsito se registró la tarde de este lunes 16 de noviembre en el kilómetro 20 de la ruta a Ciudad Quetzal.

Bomberos Municipales Departamentales reportaron que en el percance vial se vieron involucrados varios vehículos, siendo un picop, una camioneta agrícola, una motocicleta y un camión, el cual terminó volcado sobre la carretera.

Los socorristas le brindaron atención prehospitalaria a los tripulantes de los vehículos, quienes sufrieron heridas leves y crisis nerviosa, por lo que fueron asistidos en el lugar de los hechos.

Tres vehículos livianos y uno de transporte pesado estuvieron involucrados en el percance vial. (Foto: Tránsito Mixco)

Los vehículos han sufrido serios daños materiales, mientras que en el lugar han quedado piedras dispersadas.

Hasta el momento se desconoce lo que originó esta múltiple colisión, la cual ha provocado congestionamiento en el sector de las cuchillas Lo de Bran y Quetzal, en la zona 6 de Mixco, según indicó la Policía Municipal de Tránsito (PMT).