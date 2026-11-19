Conoce la fecha de estreno en Guatemala de "Ice Age: Boiling Point", la sexta película de la saga con Manny, Sid y Diego.
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Mundo de lava, en inglés: "Ice Age: Boiling Point" se estrena en cines en Estados Unidos el 5 de febrero de 2027, ¿Cuándo estará en Guatemala?
La historia dirigida por John C. Donkin llega muy pronto a Latinoamérica con la aparición d Manny, Sid, Diego y el resto de la manada, quines se adentran en un entorno subterráneo lleno de dinosaurios y lava mientras el ambiente se calienta y deben sobrevivir.
Esta es la sexta entrega de la saga y el regreso de la franquicia principal.
El estreno de esta cinta es el regreso de la franquicia a las salas después de diez años.
La última cinta de la saga principal fue La era de hielo: choque de mundos, llegó a los cines en 2016.
Aunque en 2022 se estrenó La era de hielo: Las aventuras de Buck, esta producción fue un largometraje derivado que no tuvo un lanzamiento cinematográfico.
¿Cuándo estará disponible en Guatemala?
La película se exhibirá el 28 de enero de 2027 en Latinoamérica y por lo tanto en las salas de cine guatemaltecas.
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