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Municipal no pasó del empate sin goles ante Antigua y limitó sus aspiraciones por terminar en el liderato del Apertura 2026. A los aguacateros les basta empatar con Mixco en la última fecha para ser campeones de la clasificación y avanzar directo a semifinales.

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Los rojos ahora deben vencer a Aurora, el miércoles en partido reprogramado, y a Suchitepéquez, el domingo, y esperar una derrota de Xelajú ante Comunicaciones para pasar directo a semis.

El técnico nicaragüense Mario Acevedo había descrito como una final adelantada el partido de este domingo en El Trébol, pero los rojos no lo jugaron como tal. En la primera parte los locales no lograron disparar a la portería de Luis Morán y la figura fue Braulio Linares al tapar un doble oportunidad colonial.

El segundo tiempo fue distinto porque los escarlatas jugaron con un hombre más en la cancha, debido a que José Rosales se fue expulsado al final de la etapa inicial.

La más clara fue un cabezazo del argentino Cristian Hernández que el portero Morán, figura del juego, escupió, al minuto 63.

Dos minutos más tarde, Morán volvió a ser clave cuando atajó un cabezazo de Nicolás Samayoa. En el rebote Pedro Altán intentó una chilena y golpeó a Juan Apaolaza. El árbitro le sacó amarilla y como ya tenía, se fue expulsado.

Ya con los equipos en paridad, Antigua se animó al contragolpe y pudo anotar, pero Linares apareció para evitarlo.

Sobre el final, Nicolás Samayoa se hizo expulsar y los rojos terminaron con nueve el partido.