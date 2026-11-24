Municipal y Aurora se juegan más que tres puntos este miércoles, cuando se enfrenten en El Trébol (8:00 p. m.), en el duelo reprogramado de la jornada 19 del Apertura 2026.
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Los rojos buscarán acercarse a las semifinales directas, mientras que los aurinegros necesitan ganar para seguir con vida en la pelea por la clasificación a la fiesta grande.
El conjunto edil ocupa el cuarto lugar con 34 puntos y ya tiene asegurado su boleto a la fase final. Sin embargo, una victoria le permitiría alcanzar las 37 unidades de Xelajú y Mixco, que actualmente pelean por el segundo puesto que da acceso directo a semifinales.
Los escarlatas vienen de empatar sin goles ante el líder Antigua y cerrarán la fase regular visitando a Suchitepéquez y no podrá contar con Nicolás Samayoa ni Pedro Altán, quienes fueron expulsados en el encuentro frente al cuadro panzaverde.
Obligados a sumar
Por su parte, Aurora llega con la necesidad de sumar de a tres. El equipo de Saúl Phillip está a cuatro puntos de San Pedro, que ocupa la sexta posición, última de clasificación.
Un triunfo en feudo edil lo dejaría a una unidad de ese puesto, antes de recibir a Cobán Imperial en la última jornada. Un empate o una derrota lo dejarían sin posibilidades de avanzar.