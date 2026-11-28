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Los rojos consiguieron el segundo lugar de la tabla y esperarán oponente en las semifinales del torneo.

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Municipal cumplió con su objetivo y aseguró su clasificación directa a las semifinales del Apertura 2026, tras vencer 2-0 a Suchitepéquez en el estadio Carlos Salazar hijo. José Carlos Martínez fue el protagonista de la tarde al marcar un doblete ante los venados, últimos de la tabla.

Los rojos arrancaron con intensidad y apenas al minuto 8 abrieron el marcador. Martínez recuperó un balón en la salida de Suchitepéquez, combinó con Pedro Altán y, tras recibir la devolución, disparó en dos ocasiones para vencer a Julio Secaida.

Presentado por @Tigo_GT FIN DEL PARTIDO Suchitepéquez 0-2 Municipal Jornada 11 | Segunda Vuelta ⚽ Categoría Mayor - Apertura 2026 ⚽ Fase de Clasificación ️ Estadio Carlos Salazar Hijo https://t.co/jBsTjc71hK — Liga Bantrab (@LigaBantrab) November 28, 2026

El "Flaco" estuvo cerca de ampliar la ventaja al 24, cuando sacó un zurdazo que se estrelló en el travesaño. Suchitepéquez intentó reaccionar bajo el mando del interino Wilmer Ávila, pero le faltó claridad para encontrar el empate.

Apenas iniciado el segundo tiempo, al 46, Martínez volvió a aparecer para firmar su doblete y extender su buen momento, luego de marcar otros dos goles ante Aurora el miércoles, en el duelo pendiente de la jornada 19.

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Con la ventaja, el partido perdió ritmo y ya no hubo mayores ocasiones de peligro. Municipal, que ha sufrido por su falta de gol durante el torneo, consiguió avanzar directo a semifinales junto a Antigua, respaldado por su solidez defensiva, la mejor del certamen con apenas 15 goles recibidos.