El último pase a la gran final del futbol femenino nacional estará en juego y Unifut está obligado a ganar para mantener chances de revalidar su título.
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Municipal y Unifut definirán este domingo (3:00 p. m.) al último finalista del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenina, cuando se enfrenten en El Trébol, luego de empatar 1-1 en el partido de ida disputado en el estadio Guillermo Slowing, de Amatitlán.
Las rojas buscarán dar la sorpresa ante las actuales campeonas, que quieren mantener su corona y alcanzar su título número 22. El conjunto edil intentará aprovechar su condición de local para meterse en la pelea por el campeonato.
Esperan rival
El ganador se medirá a Cuilco, que el viernes aseguró su clasificación al eliminar a Xelajú con un global de 2-0. Las huehuetecas disputarán su tercera final consecutiva y ahora sueñan con conquistar su segundo campeonato.
En la serie, el gol de visita es el criterio de desempate, por lo que a Municipal le basta un empate sin goles para avanzar. Si el marcador termina 1-1, habrá tiempos extras e incluso penales.
Si Unifut consigue el boleto, se repetirá la final de los dos torneos anteriores ante Cuilco. Las azules ganaron una de esas series y las huehuetecas la otra, por lo que este nuevo enfrentamiento serviría para desempatar la trilogía y definir quién manda en esta rivalidad.