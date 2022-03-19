Este es el listado de los municipio con alerta roja en el Semáforo de Covid-19

El Ministerio de Salud actualizó el Semáforo de Covid-19 y la medición actual refleja un descenso en el número de municipios con alerta roja.
OTRAS NOTICIAS: El 63% del país sigue en alerta roja por Covid
Luego que hace quince días el Semáforo de Covid-19 reportara 217 municipios en alerta roja, 117 en naranja y 6 en amarilla, la medición actual muestra una considerable reducción. Los municipios en rojo han bajado a 138, a la vez que en naranja aumentan a 185 y en amarillo a 17.
La ciudad de Guatemala continúa en naranja, pero el departamento de Guatemala ya cuenta con su primer municipio en amarillo que es Chuarrancho. Los datos comienzan a ser más alentadores, pues de los 8 municipios que conforman El Progreso solo uno está en rojo: Morazán, y el resto en naranja.
Sololá aparece como el que más municipios en amarillo tiene siendo San Marcos La Laguna, Santa Catarina Palopó y Santa Lucía Utatlán. Tres municipios se encuentran rojo y el resto (13) se encuentran en naranja.
Chiquimula, por el contrario presenta 3 de sus 11 municipios en naranja y el resto en rojo. Hasta el momento 19,623 son los casos activos por el Sars-Cov-2 registrados y 17,206 son las personas que han fallecido a causa del coronavirus.
Municipios con alerta roja:
|1
|GUATEMALA
|CHINAUTLA
|2
|GUATEMALA
|SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
|3
|GUATEMALA
|SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
|4
|EL PROGRESO
|MORAZÁN
|5
|SACATEPEQUEZ
|PASTORES
|6
|SACATEPEQUEZ
|SANTO DOMINGO XENACOJ
|7
|SACATEPEQUEZ
|MAGDALENA MILPAS ALTAS
|8
|SACATEPEQUEZ
|SANTA MARÍA DE JESÚS
|9
|SACATEPEQUEZ
|CIUDAD VIEJA
|10
|SACATEPEQUEZ
|SAN MIGUEL DUEÑAS
|11
|CHIMALTENANGO
|SAN JOSÉ POAQUIL
|12
|CHIMALTENANGO
|SAN MARTÍN JILOTEPEQUE
|13
|CHIMALTENANGO
|SAN JUAN COMALAPA
|14
|CHIMALTENANGO
|TECPÁN GUATEMALA
|15
|CHIMALTENANGO
|POCHUTA
|16
|CHIMALTENANGO
|PATZICÍA
|17
|CHIMALTENANGO
|SANTA CRUZ BALANYÁ
|18
|CHIMALTENANGO
|ACATENANGO
|19
|CHIMALTENANGO
|YEPOCAPA
|20
|CHIMALTENANGO
|SAN ANDRÉS ITZAPA
|21
|CHIMALTENANGO
|PARRAMOS
|22
|ESCUINTLA
|SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA
|23
|ESCUINTLA
|LA DEMOCRACIA
|24
|ESCUINTLA
|SIQUINALÁ
|25
|ESCUINTLA
|MASAGUA
|26
|ESCUINTLA
|TIQUISATE
|27
|ESCUINTLA
|LA GOMERA
|28
|ESCUINTLA
|GUANAGAZAPA
|29
|ESCUINTLA
|PUERTO DE SAN JOSÉ
|30
|ESCUINTLA
|IZTAPA
|31
|ESCUINTLA
|PALÍN
|32
|ESCUINTLA
|SAN VICENTE PACAYA
|33
|ESCUINTLA
|SIPACATE
|34
|SANTA ROSA
|CUILAPA
|35
|SANTA ROSA
|BARBERENA
|36
|SANTA ROSA
|CASILLAS
|37
|SANTA ROSA
|SAN RAFAEL LAS FLORES
|38
|SANTA ROSA
|ORATORIO
|39
|SANTA ROSA
|CHIQUIMULILLA
|40
|SANTA ROSA
|TAXISCO
|41
|SANTA ROSA
|SANTA MARÍA IXHUATÁN
|42
|SANTA ROSA
|GUAZACAPÁN
|43
|SANTA ROSA
|SANTA CRUZ NARANJO
|44
|SOLOLA
|SAN JOSÉ CHACAYÁ
|45
|SOLOLA
|SANTA CLARA LA LAGUNA
|46
|SOLOLA
|SAN JUAN LA LAGUNA
|47
|TOTONICAPAN
|SAN CRISTÓBAL TOTONICAPÁN
|48
|TOTONICAPAN
|SANTA MARÍA CHIQUIMULA
|49
|TOTONICAPAN
|SANTA LUCÍA LA REFORMA
|50
|QUETZALTENANGO
|OLINTEPEQUE
|51
|QUETZALTENANGO
|SAN CARLOS SIJA
|52
|QUETZALTENANGO
|CAJOLÁ
|53
|QUETZALTENANGO
|SAN JUAN OSTUNCALCO
|54
|QUETZALTENANGO
|CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA
|55
|QUETZALTENANGO
|CANTEL
|56
|QUETZALTENANGO
|SAN FRANCISCO LA UNIÓN
|57
|QUETZALTENANGO
|COATEPEQUE
|58
|QUETZALTENANGO
|GÉNOVA
|59
|QUETZALTENANGO
|PALESTINA DE LOS ALTOS
|60
|SUCHITEPEQUEZ
|CUYOTENANGO
|61
|SUCHITEPEQUEZ
|SAN BERNARDINO
|62
|SUCHITEPEQUEZ
|SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
|63
|SUCHITEPEQUEZ
|CHICACAO
|64
|SUCHITEPEQUEZ
|SANTO TOMÁS LA UNIÓN
|65
|SUCHITEPEQUEZ
|RÍO BRAVO
|66
|RETALHULEU
|SAN ANDRÉS VILLA SECA
|67
|RETALHULEU
|CHAMPERICO
|68
|RETALHULEU
|NUEVO SAN CARLOS
|69
|RETALHULEU
|EL ASINTAL
|70
|SAN MARCOS
|SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ
|71
|SAN MARCOS
|COMITANCILLO
|72
|SAN MARCOS
|SAN MIGUEL IXTAHUACÁN
|73
|SAN MARCOS
|TACANÁ
|74
|SAN MARCOS
|TEJUTLA
|75
|SAN MARCOS
|SAN RAFAEL PIÉ DE LA CUESTA
|76
|SAN MARCOS
|NUEVO PROGRESO
|77
|SAN MARCOS
|MALACATÁN
|78
|SAN MARCOS
|LA REFORMA
|79
|SAN MARCOS
|PAJAPITA
|80
|SAN MARCOS
|SAN JOSÉ OJETENAM
|81
|SAN MARCOS
|SAN CRISTÓBAL CUCHO
|82
|HUEHUETENANGO
|CHIANTLA
|83
|HUEHUETENANGO
|MALACATANCITO
|84
|HUEHUETENANGO
|NENTÓN
|85
|HUEHUETENANGO
|SAN ILDELFONSO IXTAHUACÁN
|86
|HUEHUETENANGO
|LA LIBERTAD
|87
|HUEHUETENANGO
|SAN JUAN ATITÁN
|88
|HUEHUETENANGO
|COLOTENANGO
|89
|HUEHUETENANGO
|SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
|90
|HUEHUETENANGO
|TECTITÁN
|91
|HUEHUETENANGO
|SAN ANTONIO HUISTA
|92
|HUEHUETENANGO
|BARILLAS
|93
|HUEHUETENANGO
|AGUACATÁN
|94
|HUEHUETENANGO
|SAN RAFAEL PETZAL
|95
|HUEHUETENANGO
|SANTIAGO CHIMALTENANGO
|96
|HUEHUETENANGO
|UNION CANTINIL
|97
|QUICHE
|SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
|98
|QUICHE
|ZACUALPA
|99
|QUICHE
|CHAJUL
|100
|QUICHE
|JOYABAJ
|101
|QUICHE
|SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ
|102
|QUICHE
|SACAPULAS
|103
|QUICHE
|SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO
|104
|BAJA VERAPAZ
|SAN MIGUEL CHICAJ
|105
|ALTA VERAPAZ
|COBÁN
|106
|ALTA VERAPAZ
|SANTA CRUZ VERAPAZ
|107
|ALTA VERAPAZ
|TACTIC
|108
|ALTA VERAPAZ
|TAMAHÚ
|109
|ALTA VERAPAZ
|SAN PEDRO CARCHÁ
|110
|ALTA VERAPAZ
|SAN JUAN CHAMELCO
|111
|ALTA VERAPAZ
|CHAHAL
|112
|EL PETEN
|SAN JOSÉ
|113
|EL PETEN
|SAN ANDRÉS
|114
|EL PETEN
|LA LIBERTAD
|115
|EL PETEN
|SAN FRANCISCO
|116
|EL PETEN
|DOLORES
|117
|EL PETEN
|SAN LUIS
|118
|EL PETEN
|POPTÚN
|119
|IZABAL
|EL ESTOR
|120
|IZABAL
|LOS AMATES
|121
|ZACAPA
|USUMATLÁN
|122
|ZACAPA
|SAN DIEGO
|123
|ZACAPA
|LA UNIÓN
|124
|ZACAPA
|SAN JORGE
|125
|CHIQUIMULA
|SAN JOSÉ LA ARADA
|126
|CHIQUIMULA
|SAN JUAN LA ERMITA
|127
|CHIQUIMULA
|JOCOTÁN
|128
|CHIQUIMULA
|CAMOTÁN
|129
|CHIQUIMULA
|CONCEPCIÓN LAS MINAS
|130
|CHIQUIMULA
|QUETZALTEPEQUE
|131
|CHIQUIMULA
|SAN JACINTO
|132
|CHIQUIMULA
|IPALA
|133
|JALAPA
|JALAPA
|134
|JALAPA
|SAN PEDRO PINULA
|135
|JALAPA
|SAN LUIS JILOTEPEQUE
|136
|JUTIAPA
|YUPILTEPEQUE
|137
|JUTIAPA
|CONGUACO
|138
|JUTIAPA
|QUEZADA
Municipios con alerta naranja:
|1
|GUATEMALA
|GUATEMALA
|2
|GUATEMALA
|SANTA CATARINA PINULA
|3
|GUATEMALA
|SAN JOSÉ PINULA
|4
|GUATEMALA
|SAN JOSÉ DEL GOLFO
|5
|GUATEMALA
|PALENCIA
|6
|GUATEMALA
|SAN PEDRO AYAMPUC
|7
|GUATEMALA
|MIXCO
|8
|GUATEMALA
|SAN RAYMUNDO
|9
|GUATEMALA
|FRAIJANES
|10
|GUATEMALA
|AMATITLÁN
|11
|GUATEMALA
|VILLA NUEVA
|12
|GUATEMALA
|VILLA CANALES
|13
|GUATEMALA
|SAN MIGUEL PETAPA
|14
|EL PROGRESO
|GUASTATOYA
|15
|EL PROGRESO
|SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
|16
|EL PROGRESO
|SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN
|17
|EL PROGRESO
|EL JÍCARO
|18
|EL PROGRESO
|SANSARE
|19
|EL PROGRESO
|SANARATE
|20
|EL PROGRESO
|SAN ANTONIO LA PAZ
|21
|SACATEPEQUEZ
|ANTIGUA GUATEMALA
|22
|SACATEPEQUEZ
|JOCOTENANGO
|23
|SACATEPEQUEZ
|SUMPANGO
|24
|SACATEPEQUEZ
|SANTIAGO SACATEPÉQUEZ
|25
|SACATEPEQUEZ
|SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
|26
|SACATEPEQUEZ
|SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ
|27
|SACATEPEQUEZ
|SANTA LUCÍA MILPAS ALTAS
|28
|SACATEPEQUEZ
|ALOTENANGO
|29
|SACATEPEQUEZ
|SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES
|30
|SACATEPEQUEZ
|SANTA CATARINA BARAHONA
|31
|CHIMALTENANGO
|CHIMALTENANGO
|32
|CHIMALTENANGO
|PATZÚN
|33
|CHIMALTENANGO
|ZARAGOZA
|34
|CHIMALTENANGO
|EL TEJAR
|35
|ESCUINTLA
|ESCUINTLA
|36
|ESCUINTLA
|NUEVA CONCEPCIÓN
|37
|SANTA ROSA
|SANTA ROSA DE LIMA
|38
|SANTA ROSA
|SAN JUAN TECUACO
|39
|SANTA ROSA
|PUEBLO NUEVO VIÑAS
|40
|SANTA ROSA
|NUEVA SANTA ROSA
|41
|SOLOLA
|SOLOLÁ
|42
|SOLOLA
|SANTA MARÍA VISITACIÓN
|43
|SOLOLA
|NAHUALÁ
|44
|SOLOLA
|SANTA CATARINA IXTAHUACÁN
|45
|SOLOLA
|CONCEPCIÓN
|46
|SOLOLA
|SAN ANDRÉS SEMETABAJ
|47
|SOLOLA
|PANAJACHEL
|48
|SOLOLA
|SAN ANTONIO PALOPÓ
|49
|SOLOLA
|SAN LUCAS TOLIMÁN
|50
|SOLOLA
|SANTA CRUZ LA LAGUNA
|51
|SOLOLA
|SAN PABLO LA LAGUNA
|52
|SOLOLA
|SAN PEDRO LA LAGUNA
|53
|SOLOLA
|SANTIAGO ATITLÁN
|54
|TOTONICAPAN
|TOTONICAPÁN
|55
|TOTONICAPAN
|SAN ANDRÉS XECUL
|56
|TOTONICAPAN
|MOMOSTENANGO
|57
|TOTONICAPAN
|SAN BARTOLO
|58
|QUETZALTENANGO
|QUETZALTENANGO
|59
|QUETZALTENANGO
|SALCAJÁ
|60
|QUETZALTENANGO
|SAN MATEO
|61
|QUETZALTENANGO
|SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ
|62
|QUETZALTENANGO
|HUITÁN
|63
|QUETZALTENANGO
|ZUNIL
|64
|QUETZALTENANGO
|COLOMBA
|65
|QUETZALTENANGO
|EL PALMAR
|66
|QUETZALTENANGO
|FLORES COSTA CUCA
|67
|QUETZALTENANGO
|LA ESPERANZA
|68
|SUCHITEPEQUEZ
|MAZATENANGO
|69
|SUCHITEPEQUEZ
|SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN
|70
|SUCHITEPEQUEZ
|SAN JOSÉ EL IDOLO
|71
|SUCHITEPEQUEZ
|SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ
|72
|SUCHITEPEQUEZ
|SAN LORENZO
|73
|SUCHITEPEQUEZ
|SAMAYAC
|74
|SUCHITEPEQUEZ
|SAN PABLO JOCOPILAS
|75
|SUCHITEPEQUEZ
|SAN MIGUEL PANÁN
|76
|SUCHITEPEQUEZ
|SAN GABRIEL
|77
|SUCHITEPEQUEZ
|PATULUL
|78
|SUCHITEPEQUEZ
|SANTA BÁRBARA
|79
|SUCHITEPEQUEZ
|SAN JUAN BAUTISTA
|80
|SUCHITEPEQUEZ
|PUEBLO NUEVO SUCHITEPÉQUEZ
|81
|SUCHITEPEQUEZ
|SAN JOSÉ LA MAQUINA
|82
|RETALHULEU
|RETALHULEU
|83
|RETALHULEU
|SAN SEBASTIÁN
|84
|RETALHULEU
|SANTA CRUZ MULÚA
|85
|RETALHULEU
|SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN
|86
|RETALHULEU
|SAN FELIPE
|87
|SAN MARCOS
|SAN MARCOS
|88
|SAN MARCOS
|SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
|89
|SAN MARCOS
|CONCEPCIÓN TUTUAPA
|90
|SAN MARCOS
|SIBINAL
|91
|SAN MARCOS
|TAJUMULCO
|92
|SAN MARCOS
|EL TUMBADOR
|93
|SAN MARCOS
|EL RODEO
|94
|SAN MARCOS
|CATARINA
|95
|SAN MARCOS
|AYUTLA
|96
|SAN MARCOS
|OCÓS
|97
|SAN MARCOS
|SAN PABLO
|98
|SAN MARCOS
|EL QUETZAL
|99
|SAN MARCOS
|IXCHIGUÁN
|100
|SAN MARCOS
|SIPACAPA
|101
|SAN MARCOS
|ESQUIPULAS PALO GORDO
|102
|SAN MARCOS
|RÍO BLANCO
|103
|SAN MARCOS
|SAN LORENZO
|104
|SAN MARCOS
|LA BLANCA
|105
|HUEHUETENANGO
|HUEHUETENANGO
|106
|HUEHUETENANGO
|CUILCO
|107
|HUEHUETENANGO
|SAN PEDRO NECTA
|108
|HUEHUETENANGO
|JACALTENANGO
|109
|HUEHUETENANGO
|SAN PEDRO SOLOMA
|110
|HUEHUETENANGO
|SANTA BÁRBARA
|111
|HUEHUETENANGO
|LA DEMOCRACIA
|112
|HUEHUETENANGO
|SAN MIGUEL ACATÁN
|113
|HUEHUETENANGO
|SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
|114
|HUEHUETENANGO
|TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
|115
|HUEHUETENANGO
|SANTA EULALIA
|116
|HUEHUETENANGO
|SAN MATEO IXTATÁN
|117
|HUEHUETENANGO
|CONCEPCIÓN HUISTA
|118
|HUEHUETENANGO
|SAN JUAN IXCOY
|119
|HUEHUETENANGO
|SAN SEBASTIÁN COATÁN
|120
|HUEHUETENANGO
|SAN GASPAR IXCHIL
|121
|HUEHUETENANGO
|PETATAN
|122
|QUICHE
|CHICHÉ
|123
|QUICHE
|CHINIQUE
|124
|QUICHE
|CHICHICASTENANGO
|125
|QUICHE
|PATZITÉ
|126
|QUICHE
|SAN ANTONIO ILOTENANGO
|127
|QUICHE
|SAN PEDRO JOCOPILAS
|128
|QUICHE
|CUNÉN
|129
|QUICHE
|SAN JUAN COTZAL
|130
|QUICHE
|NEBAJ
|131
|QUICHE
|SAN MIGUEL USPANTÁN
|132
|QUICHE
|CANILLÁ
|133
|QUICHE
|CHICAMÁN
|134
|QUICHE
|PACHALÚN
|135
|BAJA VERAPAZ
|SALAMÁ
|136
|BAJA VERAPAZ
|RABINAL
|137
|BAJA VERAPAZ
|GRANADOS
|138
|BAJA VERAPAZ
|SAN JERÓNIMO
|139
|BAJA VERAPAZ
|PURULHÁ
|140
|ALTA VERAPAZ
|SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
|141
|ALTA VERAPAZ
|TUCURÚ
|142
|ALTA VERAPAZ
|PANZOS
|143
|ALTA VERAPAZ
|SENAHÚ
|144
|ALTA VERAPAZ
|CAHABÓN
|145
|ALTA VERAPAZ
|CHISEC
|146
|ALTA VERAPAZ
|FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
|147
|ALTA VERAPAZ
|LA TINTA
|148
|ALTA VERAPAZ
|RAXRUHA
|149
|EL PETEN
|FLORES
|150
|EL PETEN
|SAN BENITO
|151
|EL PETEN
|SANTA ANA
|152
|EL PETEN
|SAYAXCHÉ
|153
|EL PETEN
|MELCHOR DE MENCOS
|154
|EL PETEN
|LAS CRUCES
|155
|EL PETEN
|EL CHAL
|156
|IZABAL
|PUERTO BARRIOS
|157
|IZABAL
|LIVINGSTON
|158
|IZABAL
|MORALES
|159
|ZACAPA
|ZACAPA
|160
|ZACAPA
|ESTANZUELA
|161
|ZACAPA
|RÍO HONDO
|162
|ZACAPA
|GUALÁN
|163
|ZACAPA
|TECULUTÁN
|164
|ZACAPA
|CABAÑAS
|165
|ZACAPA
|HUITÉ
|166
|CHIQUIMULA
|CHIQUIMULA
|167
|CHIQUIMULA
|OLOPA
|168
|CHIQUIMULA
|ESQUIPULAS
|169
|JALAPA
|SAN MANUEL CHAPARRÓN
|170
|JALAPA
|SAN CARLOS ALZATATE
|171
|JALAPA
|MONJAS
|172
|JALAPA
|MATAQUESCUINTLA
|173
|JUTIAPA
|JUTIAPA
|174
|JUTIAPA
|EL PROGRESO
|175
|JUTIAPA
|SANTA CATARINA MITA
|176
|JUTIAPA
|AGUA BLANCA
|177
|JUTIAPA
|ASUNCIÓN MITA
|178
|JUTIAPA
|ATESCATEMPA
|179
|JUTIAPA
|JEREZ
|180
|JUTIAPA
|EL ADELANTO
|181
|JUTIAPA
|ZAPOTITLÁN
|182
|JUTIAPA
|COMAPA
|183
|JUTIAPA
|JALPATAGUA
|184
|JUTIAPA
|MOYUTA
|185
|JUTIAPA
|SAN JOSÉ ACATEMPA
Municipios con alerta amarilla:
|1
|GUATEMALA
|CHUARRANCHO
|2
|CHIMALTENANGO
|SANTA APOLONIA
|3
|SOLOLA
|SANTA LUCÍA UTATLÁN
|4
|SOLOLA
|SANTA CATARINA PALOPÓ
|5
|SOLOLA
|SAN MARCOS LA LAGUNA
|6
|TOTONICAPAN
|SAN FRANCISCO EL ALTO
|7
|QUETZALTENANGO
|SIBILIA
|8
|QUETZALTENANGO
|CABRICÁN
|9
|QUETZALTENANGO
|SAN MIGUEL SIGÜILÁ
|10
|QUETZALTENANGO
|ALMOLONGA
|11
|SUCHITEPEQUEZ
|ZUNILITO
|12
|HUEHUETENANGO
|SANTA ANA HUISTA
|13
|QUICHE
|IXCÁN
|14
|BAJA VERAPAZ
|CUBULCO
|15
|BAJA VERAPAZ
|EL CHOL
|16
|ALTA VERAPAZ
|LANQUÍN
|17
|JUTIAPA
|PASACO
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