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19/03/2022

Este es el listado de los municipio con alerta roja en el Semáforo de Covid-19

  • Por Heidi Loarca
19 de marzo de 2022, 07:49
La reciente actualización indica que los municipios en rojo están bajando. (Gráfica: Gobierno de Guatemala)

La reciente actualización indica que los municipios en rojo están bajando. (Gráfica: Gobierno de Guatemala)

El Ministerio de Salud actualizó el Semáforo de Covid-19 y la medición actual refleja un descenso en el número de municipios con alerta roja. 

OTRAS NOTICIAS: El 63% del país sigue en alerta roja por Covid

Luego que hace quince días el Semáforo de Covid-19 reportara 217 municipios en alerta roja, 117 en naranja y 6 en amarilla, la medición actual muestra una considerable reducción. Los municipios en rojo han bajado a 138, a la vez que en naranja aumentan a 185 y en amarillo a 17.

La ciudad de Guatemala continúa en naranja, pero el departamento de Guatemala ya cuenta con su primer municipio en amarillo que es Chuarrancho. Los datos comienzan a ser más alentadores, pues de los 8 municipios que conforman El Progreso solo uno está en rojo: Morazán, y el resto en naranja.

La capital de Guatemala permanece en alerta naranja. (Foto: captura de pantalla)
La capital de Guatemala permanece en alerta naranja. (Foto: captura de pantalla)

Sololá aparece como el que más municipios en amarillo tiene siendo San Marcos La Laguna, Santa Catarina Palopó y Santa Lucía Utatlán. Tres municipios se encuentran rojo y el resto (13) se encuentran en naranja.

Chiquimula, por el contrario presenta 3 de sus 11 municipios en naranja y el resto en rojo. Hasta el momento 19,623 son los casos activos por el Sars-Cov-2 registrados y 17,206 son las personas que han fallecido a causa del coronavirus.

Municipios con alerta roja:

1GUATEMALACHINAUTLA
2GUATEMALASAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
3GUATEMALASAN JUAN SACATEPÉQUEZ
4EL PROGRESOMORAZÁN
5SACATEPEQUEZPASTORES
6SACATEPEQUEZSANTO DOMINGO XENACOJ
7SACATEPEQUEZMAGDALENA MILPAS ALTAS
8SACATEPEQUEZSANTA MARÍA DE JESÚS
9SACATEPEQUEZCIUDAD VIEJA
10SACATEPEQUEZSAN MIGUEL DUEÑAS
11CHIMALTENANGOSAN JOSÉ POAQUIL
12CHIMALTENANGOSAN MARTÍN JILOTEPEQUE
13CHIMALTENANGOSAN JUAN COMALAPA
14CHIMALTENANGOTECPÁN GUATEMALA
15CHIMALTENANGOPOCHUTA
16CHIMALTENANGOPATZICÍA
17CHIMALTENANGOSANTA CRUZ BALANYÁ
18CHIMALTENANGOACATENANGO
19CHIMALTENANGOYEPOCAPA
20CHIMALTENANGOSAN ANDRÉS ITZAPA
21CHIMALTENANGOPARRAMOS
22ESCUINTLASANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA
23ESCUINTLALA DEMOCRACIA
24ESCUINTLASIQUINALÁ
25ESCUINTLAMASAGUA
26ESCUINTLATIQUISATE
27ESCUINTLALA GOMERA
28ESCUINTLAGUANAGAZAPA
29ESCUINTLAPUERTO DE SAN JOSÉ
30ESCUINTLAIZTAPA
31ESCUINTLAPALÍN
32ESCUINTLASAN VICENTE PACAYA
33ESCUINTLASIPACATE
34SANTA ROSACUILAPA
35SANTA ROSABARBERENA
36SANTA ROSACASILLAS
37SANTA ROSASAN RAFAEL LAS FLORES
38SANTA ROSAORATORIO
39SANTA ROSACHIQUIMULILLA
40SANTA ROSATAXISCO
41SANTA ROSASANTA MARÍA IXHUATÁN
42SANTA ROSAGUAZACAPÁN
43SANTA ROSASANTA CRUZ NARANJO
44SOLOLASAN JOSÉ CHACAYÁ
45SOLOLASANTA CLARA LA LAGUNA
46SOLOLASAN JUAN LA LAGUNA
47TOTONICAPANSAN CRISTÓBAL TOTONICAPÁN
48TOTONICAPANSANTA MARÍA CHIQUIMULA
49TOTONICAPANSANTA LUCÍA LA REFORMA
50QUETZALTENANGOOLINTEPEQUE
51QUETZALTENANGOSAN CARLOS SIJA
52QUETZALTENANGOCAJOLÁ
53QUETZALTENANGOSAN JUAN OSTUNCALCO
54QUETZALTENANGOCONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA
55QUETZALTENANGOCANTEL
56QUETZALTENANGOSAN FRANCISCO LA UNIÓN
57QUETZALTENANGOCOATEPEQUE
58QUETZALTENANGOGÉNOVA
59QUETZALTENANGOPALESTINA DE LOS ALTOS
60SUCHITEPEQUEZCUYOTENANGO
61SUCHITEPEQUEZSAN BERNARDINO
62SUCHITEPEQUEZSAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
63SUCHITEPEQUEZCHICACAO
64SUCHITEPEQUEZSANTO TOMÁS LA UNIÓN
65SUCHITEPEQUEZRÍO BRAVO
66RETALHULEUSAN ANDRÉS VILLA SECA
67RETALHULEUCHAMPERICO
68RETALHULEUNUEVO SAN CARLOS
69RETALHULEUEL ASINTAL
70SAN MARCOSSAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ
71SAN MARCOSCOMITANCILLO
72SAN MARCOSSAN MIGUEL IXTAHUACÁN
73SAN MARCOSTACANÁ
74SAN MARCOSTEJUTLA
75SAN MARCOSSAN RAFAEL PIÉ DE LA CUESTA
76SAN MARCOSNUEVO PROGRESO
77SAN MARCOSMALACATÁN
78SAN MARCOSLA REFORMA
79SAN MARCOSPAJAPITA
80SAN MARCOSSAN JOSÉ OJETENAM
81SAN MARCOSSAN CRISTÓBAL CUCHO
82HUEHUETENANGOCHIANTLA
83HUEHUETENANGOMALACATANCITO
84HUEHUETENANGONENTÓN
85HUEHUETENANGOSAN ILDELFONSO IXTAHUACÁN
86HUEHUETENANGOLA LIBERTAD
87HUEHUETENANGOSAN JUAN ATITÁN
88HUEHUETENANGOCOLOTENANGO
89HUEHUETENANGOSAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
90HUEHUETENANGOTECTITÁN
91HUEHUETENANGOSAN ANTONIO HUISTA
92HUEHUETENANGOBARILLAS
93HUEHUETENANGOAGUACATÁN
94HUEHUETENANGOSAN RAFAEL PETZAL
95HUEHUETENANGOSANTIAGO CHIMALTENANGO
96HUEHUETENANGOUNION CANTINIL
97QUICHESANTA CRUZ DEL QUICHÉ
98QUICHEZACUALPA
99QUICHECHAJUL
100QUICHEJOYABAJ
101QUICHESAN ANDRÉS SAJCABAJÁ
102QUICHESACAPULAS
103QUICHESAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO
104BAJA VERAPAZSAN MIGUEL CHICAJ
105ALTA VERAPAZCOBÁN
106ALTA VERAPAZSANTA CRUZ VERAPAZ
107ALTA VERAPAZTACTIC
108ALTA VERAPAZTAMAHÚ
109ALTA VERAPAZSAN PEDRO CARCHÁ
110ALTA VERAPAZSAN JUAN CHAMELCO
111ALTA VERAPAZCHAHAL
112EL PETENSAN JOSÉ
113EL PETENSAN ANDRÉS
114EL PETENLA LIBERTAD
115EL PETENSAN FRANCISCO
116EL PETENDOLORES
117EL PETENSAN LUIS
118EL PETENPOPTÚN
119IZABALEL ESTOR
120IZABALLOS AMATES
121ZACAPAUSUMATLÁN
122ZACAPASAN DIEGO
123ZACAPALA UNIÓN
124ZACAPASAN JORGE
125CHIQUIMULASAN JOSÉ LA ARADA
126CHIQUIMULASAN JUAN LA ERMITA
127CHIQUIMULAJOCOTÁN
128CHIQUIMULACAMOTÁN
129CHIQUIMULACONCEPCIÓN LAS MINAS
130CHIQUIMULAQUETZALTEPEQUE
131CHIQUIMULASAN JACINTO
132CHIQUIMULAIPALA
133JALAPAJALAPA
134JALAPASAN PEDRO PINULA
135JALAPASAN LUIS JILOTEPEQUE
136JUTIAPAYUPILTEPEQUE
137JUTIAPACONGUACO
138JUTIAPAQUEZADA

Municipios con alerta naranja:

1GUATEMALAGUATEMALA
2GUATEMALASANTA CATARINA PINULA
3GUATEMALASAN JOSÉ PINULA
4GUATEMALASAN JOSÉ DEL GOLFO
5GUATEMALAPALENCIA
6GUATEMALASAN PEDRO AYAMPUC
7GUATEMALAMIXCO
8GUATEMALASAN RAYMUNDO
9GUATEMALAFRAIJANES
10GUATEMALAAMATITLÁN
11GUATEMALAVILLA NUEVA
12GUATEMALAVILLA CANALES
13GUATEMALASAN MIGUEL PETAPA
14EL PROGRESOGUASTATOYA
15EL PROGRESOSAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
16EL PROGRESOSAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN
17EL PROGRESOEL JÍCARO
18EL PROGRESOSANSARE
19EL PROGRESOSANARATE
20EL PROGRESOSAN ANTONIO LA PAZ
21SACATEPEQUEZANTIGUA GUATEMALA
22SACATEPEQUEZJOCOTENANGO
23SACATEPEQUEZSUMPANGO
24SACATEPEQUEZSANTIAGO SACATEPÉQUEZ
25SACATEPEQUEZSAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
26SACATEPEQUEZSAN LUCAS SACATEPÉQUEZ
27SACATEPEQUEZSANTA LUCÍA MILPAS ALTAS
28SACATEPEQUEZALOTENANGO
29SACATEPEQUEZSAN ANTONIO AGUAS CALIENTES
30SACATEPEQUEZSANTA CATARINA BARAHONA
31CHIMALTENANGOCHIMALTENANGO
32CHIMALTENANGOPATZÚN
33CHIMALTENANGOZARAGOZA
34CHIMALTENANGOEL TEJAR
35ESCUINTLAESCUINTLA
36ESCUINTLANUEVA CONCEPCIÓN
37SANTA ROSASANTA ROSA DE LIMA
38SANTA ROSASAN JUAN TECUACO
39SANTA ROSAPUEBLO NUEVO VIÑAS
40SANTA ROSANUEVA SANTA ROSA
41SOLOLASOLOLÁ
42SOLOLASANTA MARÍA VISITACIÓN
43SOLOLANAHUALÁ
44SOLOLASANTA CATARINA IXTAHUACÁN
45SOLOLACONCEPCIÓN
46SOLOLASAN ANDRÉS SEMETABAJ
47SOLOLAPANAJACHEL
48SOLOLASAN ANTONIO PALOPÓ
49SOLOLASAN LUCAS TOLIMÁN
50SOLOLASANTA CRUZ LA LAGUNA
51SOLOLASAN PABLO LA LAGUNA
52SOLOLASAN PEDRO LA LAGUNA
53SOLOLASANTIAGO ATITLÁN
54TOTONICAPANTOTONICAPÁN
55TOTONICAPANSAN ANDRÉS XECUL
56TOTONICAPANMOMOSTENANGO
57TOTONICAPANSAN BARTOLO
58QUETZALTENANGOQUETZALTENANGO
59QUETZALTENANGOSALCAJÁ
60QUETZALTENANGOSAN MATEO
61QUETZALTENANGOSAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ
62QUETZALTENANGOHUITÁN
63QUETZALTENANGOZUNIL
64QUETZALTENANGOCOLOMBA
65QUETZALTENANGOEL PALMAR
66QUETZALTENANGOFLORES COSTA CUCA
67QUETZALTENANGOLA ESPERANZA
68SUCHITEPEQUEZMAZATENANGO
69SUCHITEPEQUEZSAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN
70SUCHITEPEQUEZSAN JOSÉ EL IDOLO
71SUCHITEPEQUEZSANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ
72SUCHITEPEQUEZSAN LORENZO
73SUCHITEPEQUEZSAMAYAC
74SUCHITEPEQUEZSAN PABLO JOCOPILAS
75SUCHITEPEQUEZSAN MIGUEL PANÁN
76SUCHITEPEQUEZSAN GABRIEL
77SUCHITEPEQUEZPATULUL
78SUCHITEPEQUEZSANTA BÁRBARA
79SUCHITEPEQUEZSAN JUAN BAUTISTA
80SUCHITEPEQUEZPUEBLO NUEVO SUCHITEPÉQUEZ
81SUCHITEPEQUEZSAN JOSÉ LA MAQUINA
82RETALHULEURETALHULEU
83RETALHULEUSAN SEBASTIÁN
84RETALHULEUSANTA CRUZ MULÚA
85RETALHULEUSAN MARTÍN ZAPOTITLÁN
86RETALHULEUSAN FELIPE
87SAN MARCOSSAN MARCOS
88SAN MARCOSSAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
89SAN MARCOSCONCEPCIÓN TUTUAPA
90SAN MARCOSSIBINAL
91SAN MARCOSTAJUMULCO
92SAN MARCOSEL TUMBADOR
93SAN MARCOSEL RODEO
94SAN MARCOSCATARINA
95SAN MARCOSAYUTLA
96SAN MARCOSOCÓS
97SAN MARCOSSAN PABLO
98SAN MARCOSEL QUETZAL
99SAN MARCOSIXCHIGUÁN
100SAN MARCOSSIPACAPA
101SAN MARCOSESQUIPULAS PALO GORDO
102SAN MARCOSRÍO BLANCO
103SAN MARCOSSAN LORENZO
104SAN MARCOSLA BLANCA
105HUEHUETENANGOHUEHUETENANGO
106HUEHUETENANGOCUILCO
107HUEHUETENANGOSAN PEDRO NECTA
108HUEHUETENANGOJACALTENANGO
109HUEHUETENANGOSAN PEDRO SOLOMA
110HUEHUETENANGOSANTA BÁRBARA
111HUEHUETENANGOLA DEMOCRACIA
112HUEHUETENANGOSAN MIGUEL ACATÁN
113HUEHUETENANGOSAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
114HUEHUETENANGOTODOS SANTOS CUCHUMATÁN
115HUEHUETENANGOSANTA EULALIA
116HUEHUETENANGOSAN MATEO IXTATÁN
117HUEHUETENANGOCONCEPCIÓN HUISTA
118HUEHUETENANGOSAN JUAN IXCOY
119HUEHUETENANGOSAN SEBASTIÁN COATÁN
120HUEHUETENANGOSAN GASPAR IXCHIL
121HUEHUETENANGOPETATAN
122QUICHECHICHÉ
123QUICHECHINIQUE
124QUICHECHICHICASTENANGO
125QUICHEPATZITÉ
126QUICHESAN ANTONIO ILOTENANGO
127QUICHESAN PEDRO JOCOPILAS
128QUICHECUNÉN
129QUICHESAN JUAN COTZAL
130QUICHENEBAJ
131QUICHESAN MIGUEL USPANTÁN
132QUICHECANILLÁ
133QUICHECHICAMÁN
134QUICHEPACHALÚN
135BAJA VERAPAZSALAMÁ
136BAJA VERAPAZRABINAL
137BAJA VERAPAZGRANADOS
138BAJA VERAPAZSAN JERÓNIMO
139BAJA VERAPAZPURULHÁ
140ALTA VERAPAZSAN CRISTÓBAL VERAPAZ
141ALTA VERAPAZTUCURÚ
142ALTA VERAPAZPANZOS
143ALTA VERAPAZSENAHÚ
144ALTA VERAPAZCAHABÓN
145ALTA VERAPAZCHISEC
146ALTA VERAPAZFRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
147ALTA VERAPAZLA TINTA
148ALTA VERAPAZRAXRUHA
149EL PETENFLORES
150EL PETENSAN BENITO
151EL PETENSANTA ANA
152EL PETENSAYAXCHÉ
153EL PETENMELCHOR DE MENCOS
154EL PETENLAS CRUCES
155EL PETENEL CHAL
156IZABALPUERTO BARRIOS
157IZABALLIVINGSTON
158IZABALMORALES
159ZACAPAZACAPA
160ZACAPAESTANZUELA
161ZACAPARÍO HONDO
162ZACAPAGUALÁN
163ZACAPATECULUTÁN
164ZACAPACABAÑAS
165ZACAPAHUITÉ
166CHIQUIMULACHIQUIMULA
167CHIQUIMULAOLOPA
168CHIQUIMULAESQUIPULAS
169JALAPASAN MANUEL CHAPARRÓN
170JALAPASAN CARLOS ALZATATE
171JALAPAMONJAS
172JALAPAMATAQUESCUINTLA
173JUTIAPAJUTIAPA
174JUTIAPAEL PROGRESO
175JUTIAPASANTA CATARINA MITA
176JUTIAPAAGUA BLANCA
177JUTIAPAASUNCIÓN MITA
178JUTIAPAATESCATEMPA
179JUTIAPAJEREZ
180JUTIAPAEL ADELANTO
181JUTIAPAZAPOTITLÁN
182JUTIAPACOMAPA
183JUTIAPAJALPATAGUA
184JUTIAPAMOYUTA
185JUTIAPASAN JOSÉ ACATEMPA

Municipios con alerta amarilla:

1GUATEMALACHUARRANCHO
2CHIMALTENANGOSANTA APOLONIA
3SOLOLASANTA LUCÍA UTATLÁN
4SOLOLASANTA CATARINA PALOPÓ
5SOLOLASAN MARCOS LA LAGUNA
6TOTONICAPANSAN FRANCISCO EL ALTO
7QUETZALTENANGOSIBILIA
8QUETZALTENANGOCABRICÁN
9QUETZALTENANGOSAN MIGUEL SIGÜILÁ
10QUETZALTENANGOALMOLONGA
11SUCHITEPEQUEZZUNILITO
12HUEHUETENANGOSANTA ANA HUISTA
13QUICHEIXCÁN
14BAJA VERAPAZCUBULCO
15BAJA VERAPAZEL CHOL
16ALTA VERAPAZLANQUÍN
17JUTIAPAPASACO

Lea el informa completo aquí: 

PDF iconreporte semáforo Covid

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