¡Misión exitosa! NASA confirma que la nave DART logró desviar el asteroide

Este martes, la NASA confirmó que su misión DART logró desviar la órbita del asteroide Dimorphos.

La agencia espacial estadounidense logró desviar un asteroide de su trayectoria en un test sobre la capacidad de la humanidad para protegerse de una posible amenaza futura, anunció la NASA este martes.

Una nave de la misión Dart se estrelló deliberadamente el 26 de septiembre contra el asteroide Dimorphos, que es el satélite de un asteroide más grande llamado Didymos. De este modo, logró desplazarlo, reduciendo su órbita en 32 minutos, dijo el jefe de la agencia espacial, Bill Nelson, en rueda de prensa.

CONFIRMED: Analysis of data obtained over the past 2 weeks by the #DARTMission team shows impact with Dimorphos has successfully altered the asteroid’s orbit by 32 minutes - marking the 1st time humans have changed the orbit of a celestial object in space! https://t.co/MjmUAFwVSO pic.twitter.com/4Qiy1mC4gK — NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) October 11, 2022

Así fue la misión

El pasado 26 de septiembre, el satélite del proyecto DART chocó con Dimorphos, mientras en la sala de control de la NASA se escuchó los gritos y aplausos de los científicos involucrados en el evento histórico.

Aunque Dimorphos no suponía ninguna amenaza para la Tierra, fue utilizado como prueba histórica para que el mundo pueda estar preparado para defenderse si un futuro asteroide se dirige hacia la Tierra.

Tras el impacto, los telescopios terrestres y el satélite del tamaño de una tostadora LICIACube, que se separó de DART hace unas semanas, revelaron las primeras imágenes de la colisión.

Check out Hubble’s “after” shots from #DARTMission impact!



Earlier this week, @NASA intentionally crashed a spacecraft into Dimorphos, a non-threatening asteroid moonlet in the double-asteroid system of Didymos, in a test of planetary defense: https://t.co/pe2qeFDYoS pic.twitter.com/VQ5X1pQlEy — Hubble (@NASAHubble) September 29, 2022