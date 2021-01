NASA: Los humanos podrían volver a pisar la Luna en 2024

La NASA realizó su última prueba del cohete de exploración construido por Boeing, llamado Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), antes del primer lanzamiento de esta nave no tripulada, lo cual está previsto para finales de 2021, pero será hasta 2024 que la primera mujer y otros dos tripulantes puedan caminar en la Luna.

Este es un proyecto del gobierno de Estados Unidos, que se retrasó por varios años. Pero, con el resultado satisfactorio de la prueba, se pone fin a una campaña de pruebas de casi un año para validar el diseño del cohete.

On Saturday, we conducted a hot fire test of the core stage for the @NASA_SLS rocket that will launch @NASAArtemis missions to the Moon. Find out more about the test: https://t.co/vbdcRmbk3d pic.twitter.com/dX0MCTNWJM — NASA (@NASA) January 17, 2021

Durante la prueba se encendieron simultáneamente, por varios minutos, los cuatro motores RS-25 del cohete Aerojet Rocktdyne, para simular así la potencia de empuje que será necesaria para el despegue.

El ensayo se considera un paso vital antes del lanzamiento sin tripulación de la nave, bajo el programa Artemis, que pretende que los humanos vuelvan a llegar a la Luna, en 2024.

“Esta es una prueba única para toda una generación”, dijo a Reuters, Jim Maser, vicepresidente de Aerojet Rocketdyne. “Esta será la primera vez que cuatro RS-25 se enciendan juntos al mismo tiempo”, explicó horas antes del ensayo.

Mira aquí el video:

El proyecto lleva tres años de retraso y ha superado en casi 3.000 millones de dólares el presupuesto inicial.