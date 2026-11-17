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Luis Fernando Tena apostó por Kénderson Navarro en la portería para el duelo entre Guatemala y Canadá, por los cuartos de final de vuelta de la Liga de Naciones de Concacaf.

Con la misión de remontar el 3-2 sufrido en el estadio El Trébol el pasado viernes, el técnico Luis Fernando Tena saldrá con Navarro en el arco para enfrentar a Canadá en el BMO Field de Toronto, esta noche a partir de las 7:00 p. m. (hora de Guatemala).

La línea defensiva no sufrió ningún cambio en relación al juego de ida. Repiten Allen Yanes y Nicolás Samayoa como centrales, mientras que José "Caballo" Morales y Aaron Herrera lo harán por las bandas.

En el mediocampo, la doble contención estará conformada por José Rosales y Rodrigo Saravia, quien fue suplente en el duelo del viernes y tuvo un buen desempeño entrando de cambio.

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Óscar Santis, por la derecha, y Antonio de Jesús "Chucho" López, por el costado izquierdo, complementarán esa línea en el centro de la cancha, según lo mostró la Federación de Futbol de Guatemala.

En la doble punta de ataque repite Rubio Rubín, mientras que William Jehú Fajardo, quien regresa tras cumplir un juego de suspensión, tomará el lugar que deja Darwin Lom por lesión.

A la Bicolor solo le sirve ganar por diferencia de dos para avanzar de ronda, o repetir el 3-2 de la ida, pero esta vez a favor, para llevar el partido al alargue.