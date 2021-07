Nayib Bukele envía un mensaje a Estados Unidos por el Día de Independencia

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le ha enviado un mensaje por el Día de Independencia a Estados Unidos, dejando entrever la importancia de la soberanía de cada nación.

Felicita el pueblo por ese día, pero remarca que la lucha fue hecha por los mismos estadounidenses y no por nadie más, y que ello debe ser un ejemplo para las otras naciones.

Esto lo dice poco tiempo después de que el Gobierno estadounidense publicara la Lista Engel, donde figuran funcionarios y personalidades de Guatemala, Honduras y El Salvador, hecho que Bukele agradeció al país del Norte, pero resaltando que su gobierno tiene su propia lista.

El mensaje textual dice: "Mis más sinceras felicitaciones al pueblo de los Estados Unidos de América en el Día de la Independencia. Se necesitó mucho coraje para luchar por su libertad y soberanía, por lo que su destino no fue impuesto por otra persona. Un gran ejemplo para todas las naciones".