"Necesito ayuda": el alarmante mensaje de Alex Rodríguez

La expareja de Jennifer López compartió una preocupante noticia en redes sociales sobre su estado de salud.

Alex Rodríguez compartió en sus redes sociales un video, que causó preocupación entre sus seguidores, pues dio a conocer que padece de un extraño padecimiento.

De acuerdo con la publicación del exbeisbolista, sufre de problemas de la vista que se le han complicado, ya que indicó que se la ha imposibilitado leer y distinguir algunos objetos.

"Hola, ¿cómo están? Estoy llegando a casa por trabajo… Estoy teniendo un gran problema, yo era conocido por mi buena visa en 2010, 2015… Ahora me levanto por la mañana y no puedo leer mis mensajes, no puedo leer mis emails, ni siquiera sé distinguir si tengo mi Blackberry o mi iPhone”, explicó en su video.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alex Rodriguez (@arod)

¿Está grave de salud?

Con esta revelación, los fanáticos de Rodríguez manifestaron que puede ser algo grave, sin embargo, él no dio mayores detalles al respecto, pero sí pidió algunos consejos para aliviar los problemas que lo aquejan.

“Número uno, ¿les ha pasado esto? Y número dos, ¿me dan alguna sugerencia de qué hacer para que mis ojos estén bien?”, agregó.

Hasta el momento se desconoce si el expelotero tendrá que recurrir a cuidado médicos o someterse a algún tratamiento quirúrgico para recuperar la vista en su totalidad.

En otra publicación, difundió una foto en donde se le ve usando anteojos y escribió que leyó algunos consejos que le dieron a través del mensaje alarmante que compartió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alex Rodriguez (@arod)

*Con información de Tv Notas.