"Se sienten bastante mal": Nelson Carreras habló de la salud de sus compañeros

El representante de Guatemala fue consultado acerca del resto de concursantes que fueron evaluados por presentar problemas de salud.

Los tres se sentaron en la sala mientras Nelson les contó cómo van todos para que se quedaran tranquilas.

"Andrés, Eduardo, Santiago, Rubí, todos están bien, así que no se preocupen, solo que ellos si necesitan más de recuperación porque yo me estabilicé un poco más rápido que ellos, ellos estaban un poco bajoneados, aún se sentían bastante mal, yo me sentí mal desde antes entonces me recuperé antes, requerí menos medicamento", explicó.

Acerca de Rubí dijo: "está bien mi esposa, ya saben que me preocupo mucho por ella, me paso preguntado todo el día, pero está bien, comiendo lo que quiere ¡literal!", expresó.

Tanto el equipo de producción como los maestros fueron evaluados para evitar más contagios por Covid-19 y tratar a quienes presenten problemas si se sospecha de una infección.

Por el momento los planes de los conciertos para el fin de semana siguen en pie. Nelson, Mar y Cesia están dentro de la casa.

