Nelson Carreras partió a México este jueves para ingresar a La Academia

Nelson Carreras partió a México para integrarse junto a los demás participantes y así ingresar en nombre de Guatemala a "La Academia".

El cubano nacionalizado guatemalteco tomó un vuelo esta tarde y se despidió de los internautas en redes sociales:

"Adiós a mi tierra hermosa, aún no he tenido tiempo de contestar nada pero toda esa energía y ese amor me está llenando, voy a hacer lo posible por leer todos sus mensajes y todo ese amor. Mi corazón es de mi Guatemala bella, tengan por seguro que me batiré para que su nombre quede en alto... ténganme presente en sus oraciones y corazones como yo los tendré también", escribió.

"Es un mar de emociones las que siento, un poco de nostalgia pero mucho amor y mucho positivismo", dijo al ser despedido en el Aeropuerto Internacional La Aurora por las cámaras de TV Azteca Guatemala.

"Pretendo dar el 150% de todo mi esfuerzo para representar correctamente y poner el nombre de Guatemala en alto, los amo mucho de verdad, llévenme en su corazón como yo los llevo en mi corazón", continuó. Luego de hablar Nelson abordó el avión en la terminal número 7.

La Academia iniciará el domingo 12 de junio a las 8 de la noche.

Mira las imágenes: