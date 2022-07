Nelson Carreras reveló altercado con Santiago tras concierto del domingo (video)

Nelson Carreras reveló un altercado que tuvo con Santiago la noche en que el participante se desvaneció en pleno show y pidió disculpas.

El representante de Guatemala contó a través de la cabina POV de TikTok de la casa de La Academia cómo se sintió ese día, confesando que tuvo un arranque de enojo pero dijo que ya lo superó.

El famoso quiso sincerarse por su actitud, afirmando que se equivocó y que desea revertir el error surgido de un impulso emocional.

"La salida de Fer como que me shoqueó mucho y me enojé, entonces le dije: 'fingiste lo que pasó en escena con tal de que no te sacaran', pero no, la verdad es que pedí disculpas", dijo.

Andrés, Santiago y Eduardo regresaron luego de recuperarse y tras su evaluación por los síntomas que presentaron tras su presentación del fin de semana pasado.

Los alumnos fueron diagnosticados con una gastroenteritis mientras Rubí continúa su recuperación por Covid-19 en un hotel de la ciudad de México.

