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Escuchar música desde una aplicación financiera no es algo habitual. Sin embargo, esta Navidad, los usuarios de Nequi en Guatemala podrán acceder a un adelanto de la nueva canción de Ryan Castro sin salir de la plataforma.

La iniciativa reúne a la aplicación financiera y al artista colombiano para presentar un fragmento de 30 segundos de "Modita Antigua", su nuevo tema navideño. Según Nequi, se trata de la primera vez en Guatemala que un artista comparte un adelanto de una canción desde una plataforma financiera digital.

La propuesta busca integrar música y servicios financieros en una misma experiencia, aprovechando que Nequi forma parte de las actividades cotidianas de cerca de 230 mil personas en el país.

(Fotografía cortesía: Nequi)

¿Cómo escuchar el adelanto de Ryan Castro en Nequi?

Los usuarios podrán acceder al fragmento de "Modita Antigua" del 27 al 30 de noviembre. Para hacerlo, deberán seguir estos pasos:

Ingresar a Nequi: abrir la aplicación desde el celular e iniciar sesión. Realizar una transferencia: enviar dinero de Nequi a Nequi a un amigo, familiar o conocido. Según la plataforma, estos movimientos se realizan al instante y sin comisiones. Escuchar la canción: al completar la transferencia, la aplicación reproducirá automáticamente el adelanto de 30 segundos de "Modita Antigua".

De esta manera, los usuarios podrán conocer una parte del nuevo lanzamiento antes de que esté disponible para el público en general.

“ Diciembre es una de mis épocas favoritas, Esta vez nos unimos con Nequi para sorprender a los guatemaltecos con un adelanto exclusivo de 'Modita Antigua'. ” Ryan Castro.

¿Qué otras sorpresas tendrá la alianza durante diciembre?

La colaboración entre Nequi y Ryan Castro continuará después de la presentación del adelanto. Durante diciembre, las transferencias exitosas de Nequi tendrán el sonido característico "Awoo" del artista colombiano.

Además, Ryan Castro participará en contenidos promocionales de la plataforma para dar a conocer sus beneficios y promociones vigentes. Entre ellos se encuentra el 50 % de reintegro en paquetes de Tigo y Claro.

“ Somos la primera plataforma financiera digital donde un artista presenta un adelanto de su nueva canción, y lo hacemos fieles a nuestro lema #ATuRitmo: acompañar a las personas al ritmo que ellas elijan. ” Valeria Maldonado, Country Manager de Nequi en Guatemala. , Country Manager de Nequi en Guatemala.

Con esta iniciativa, Nequi incorpora una experiencia musical a sus servicios financieros y propone que una actividad cotidiana, como enviar dinero, también sea una oportunidad para descubrir música.