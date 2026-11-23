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Para muchos guatemaltecos, el reto del dinero no es la falta de ganas de ahorrar, sino el desorden del día a día, entre: gastos fijos, imprevistos y alcancías improvisadas, el dinero suele diluirse o quedarse "sin movimiento" y sin generar beneficios.

Más que una app para transferir dinero, Nequi se ha consolidado como el control remoto de las finanzas personales. A través de sus herramientas como "Sobres" y "Cochinitos", promueve el ahorro entre sus usuarios.

Con los "Sobres", los usuarios separar su dinero nombrando cada uno de acuerdo a pagos específicos, como de "Luz", "Renta", "Súper", etc. Por otro lado, los "Cochinitos", motivan el ahorro, nombrándolos como esas metas que desean lograr, "Casa", "Moto", "Vacaciones".

Para cerrar el círculo de la evolución del ahorro, Nequi anunció que organizar el dinero ahora rinde frutos inmediatos: la cantidad que los usuarios tienen en la aplicación genera una tasa de 8% de interés anual, con ganancias que te caen todos los días.

(Fotografía obtenida de la página de Instagram de nequiguate)

A diferencia de los productos de ahorro que exigen plazos fijos, montos mínimos o que penalizan los retiros anticipados, en Nequi:

Las ganancias caen todos los días: lo que generas hoy amanece reflejado en los movimientos en tu app cada mañana.

lo que generas hoy amanece reflejado en los movimientos en tu app cada mañana. Tu dinero nunca se congela: disponible 24/7 para usarla o retirarla cuando quieras, sin perder las ganancias acumuladas.

disponible 24/7 para usarla o retirarla cuando quieras, sin perder las ganancias acumuladas. Cero cobros ocultos: no necesitas saldo mínimo, no pagas por manejo de cuenta y retiras sin costo en más de 2 mil cajeros 5B y agentes bancarios alrededor de todo el país.

“ En Nequi no necesitás tener saldos grandes para obtener ganancias diarias. Aquí puedes acceder a los beneficios que antes han estado limitados ” Valeria Maldonado , country manager de Nequi Guatemala.

Nequi es una app financiera 100% digital, respaldada por Bam y con el soporte regional de Grupo Cibest, que busca que las personas mejoren su relación con el dinero, brindándoles la libertad de manejarlo de forma simple, segura y desde su cotidianidad.

A través de una cuenta en quetzales fácil de usar y sin costo por manejo, Nequi permite enviar, recibir y organizar el dinero, así como ahorrar, cobrar remesas y realizar retiros sin costo en una amplia red de cajeros y agentes en todo el país.



La aplicación conecta a personas, emprendimientos, comercios y empresas en un ecosistema digital que amplía las oportunidades de acceso al sistema financiero, contribuyendo a la inclusión y educación financiera en Guatemala.

Para más información, visita www.nequi.com.gt, su página de Instagram, Facebook, o llamando 23007175.