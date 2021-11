Nerea Godínez niega que se haya ido de México

La novia de Octavio Ocaña confiesa no estar en un buen momento para dar entrevistas.

El periodista Gustavo Adolfo Infante compartió en su blog la respuesta que Nerea Godínez, la novia de Octavio Ocaña, luego de que ella cerrara sus redes sociales.

Tras la muerte del actor han surgido rumores que Nerea Godínez fue la causante de que falleciera por “un pleito de faldas”.

Los dimes y diretes se han inclinado por señalar al padre del hijo de Nerea como el posible asesino y que ella ayudó en el crimen. No obstante, Infante refiere que todos estos señalamientos sin argumentos válidos, han hecho que la joven se sienta aturdida por la gran cantidad de ataques que ha recibido en redes sociales.

Otro de los rumores que ha circulado es que Nerea se había ido del país, ya que se comenzó una investigación en su contra. Pero Infante se puso en contacto con ella para solicitar un entrevista, a lo que la joven se negó, ya que asegura no es el momento de dar entrevistas.

"Gustavo no es el momento de dar entrevistas, me han golpeado como nunca pensé que podían golpear a alguien en las redes sociales, todo lo que hago o no hago les afecta, y me han pegado tremendamente", le respondió Nerea a Infante.