Que los nervios no te traicionen

En menor o mayor escala, todos manejamos un cierto nivel de nerviosismo o angustia cuando nos enfrentamos un una experiencia diferente, nueva o fuera de nuestra zona de confort.

Y si además, le agregamos la adrenalina de pensar que el puesto laboral que deseamos, depende de la opinión de un experto que al parecer me evaluará y me hará mil preguntas, claro que el miedo sale a flote, deseando hacer lo mejor que podamos para no arruinar la entrevista.

(Foto ilustración: shutterstock)

Sudoración, titubeo al hablar, modulación de voz inadecuada, muletillas o los famosos tics, son algunos de los escapes más comunes del miedo en nuestro interior y que en un momento importante, puede jugar en nuestra contra y demostrar, por medio de la comunicación no verbal, que los nervios se apoderan de nosotros hasta hacernos perder el control.

Aquí te ofrecemos algunos tips importantes para mantener la calma durante una entrevista, pero antes que nada debes confiar en ti y en tus capacidades para no auto sabotearte.

(Foto ilustración: shutterstock)

Es importante reconocer que estos sentimientos pueden llegar a ser grandes maestros para nuestra vida y enseñarnos cosas maravillosas en esos momentos cruciales. Es por ello que es importante preguntarnos ante estas situaciones: miedo / nerviosismo, ¿porqué me visitas?

Si dejas que el miedo o el nerviosismo te hable, podrás descubrir grandes cosas para trabajar en tu interior y ser, cada día, una mejor versión de ti.

Herramientas anti-nervios

Respira: Inhala y exhala profundamente, tratando de respirar por el diafragma unas cuantas veces. En ese momento no pienses en la entrevista y mucho menos en los resultados catastróficos futuros. No puedes adivinar que pasará, así que no lleves nada a tu imaginación que aún no ha pasado aún.

(Foto ilustración: shutterstock)

Redescúbrete: Antes o durante la entrevista, logra hacerte consciente de tu cuerpo y siente si en algún lado existe tensión o estás bloqueando la comunicación entre el reclutador y tu. Desde el momento que tomas conciencia y respiras profundamente, puedes tomar acción y cambiar tu lenguaje corporal.

Análisis previo: Antes de la entrevista, investiga sobre la empresa a la que llegarás, conoce las posibles preguntas que te harán y práctica las respuestas que darías. Conocer un poco el terreno y lo que los reclutadores quieren saber de ti, te ayudará a no temer y mostrarte más seguro al momento de la entrevista. Ya no estarás tanto sobre un terreno desconocido.

(Foto ilustración: shutterstock)

Calma: Recuerda que no es una carrera, no trates de acelerar el proceso hablando rápido. Date la oportunidad de preguntar, que te vean interesado en el puesto y que más que una entrevista, se convierta en una amena conversación.

Piensa bonito: Antes y durante la entrevista, trata de pensar en cosas, música o situaciones que te relajen, recuerdos que impregnen una sonrisa en ti y que logren sacarte del contexto en el que estas.

No temas y ve por ese trabajo que tanto anhelas y necesitas. Trata de disfrutar el momento, divertirte y aprender. Te aseguramos que tu también eres un maestro para el reclutador, quien seguramente manejara un cierto nivel de nervios durante la entrevista.

Por cierto, ¿ya ingresaste a la Feria del Empleo Digital? Es una nueva alternativa en donde podrás encontrar el empleo que buscas, sin salir de casa o gastar dinero extra.

¿Qué estas esperando? ingresa a https://www.soy502.com/feria-empleo y facilita tu vida con la gran herramienta digital que Soy502, con el patrocinio de Bantrab, ha creado para ti. Si tienes alguna duda puedes llamar al PBX: 2379-1635 o escribir al correo electrónico: feriaempleo@soy502.com.