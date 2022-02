Neto Bran anuncia medidas contra transporte pesado y buses colectivos

Neto Bran anunció medidas en contra de pilotos de transporte pesado y colectivos, para evitar accidentes.

TE INTERESA: Revelan estado de salud de las víctimas del accidente en Mixco

"Nuevamente lamento tener que informar de otro accidente más en la Interamericana por culpa de un piloto que viene sin frenos o esa excusa da... ya es cansado ¿Cuántas vidas más tenemos que perder?", manifestó el alcalde de Mixto y anunció acciones en ese municipio.

Para Neto Bran, "no es justo que los pilotos irresponsables que vienen a toda velocidad, sin importarles la vida de los demás, ni la de ellos, porque ahora fallecieron dos, pero él está vivo".

El jefe edil recordó que hace menos de un mes los transportistas realizaron una manifestación en la que realizaron bloqueos.

"Alegan que no quieren seguro, que no quieren pagar, y amedrentan a las autoridades cerrando las carreteras. ¡Ya basta de tanto muerto! Ya basta de tantas personas que van a sus hogares confiados en que van a llegar a saludar a sus hijos, a su mamá o a su papá, y por culpa de ustedes pilotos irresponsables, borrachos pasa lo que sucede", dijo Bran muy molesto.

Aunque aseguró que el problema no es de las autoridades municipales, indicó que si el Gobierno central no hace nada para sancionar estas acciones, por lo que en Mixco van a establecer regulaciones enviándolos hacia el carril derecho y obligándolos a manejar bajo determinada velocidad y si "no lo hacen, les quitamos el camión".

"Es que manejan drogados, borrachos, con mujeres y les vale madre. En Mixco, ya estamos cansados", sentenció, al tiempo que explicó que el proyecto ya está elaborado y que en pocos días lo presentará al Consejo Municipal para su aprobación.

"Ya los quiero ver cerrando el Molino de las Flores... cuando ustedes son unos irresponsables borrachos que vienen a velocidades altas en nuestras carreteras matando a nuestras mujeres y niños", manifestó.