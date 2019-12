Neto Bran alcalde de Mixco explotó en las redes sociales al enterarse que los jugadores del Deportivo Mixco no llegaron a entrenar este día.

Por medio de su cuenta de Facebook el controversial jefe edil mostró su enojo y amenazó con que si no se presentan a entrar este 24 de diciembre tomará medidas.

"Aguante a estos mal agradecidos!!! Después de sus malas actuaciones ahora me vienen a hacer berrinches?? Pues conmigo no se juega! Ya no se presenten a partir de mañana!! He invertido tanto pisto para el poco desempeño y ahora me salen con esta bajeza, pero voy a salir solo y sin ustedes. Empiecen con las demandas, me he dado penca con grandes en los tribunales, no digamos con ustedes mal educados!!", escribió Bran.

La publicación de inmediato se hizo viral y generó diversos comentarios.

Neto y los jugadores de Mixco ya han tenido algunos roces, sin embargo ahora la publicación del alcalde mostró un enojo mayor.

De parte de los jugadores explicaron que llegaron a la práctica, pero decidieron no entrenar debido a que les tienen deuda desde el mes de octubre y esperan que se les hagan el pago. El jueves los futbolistas volverán al trabajo.