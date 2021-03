Neto Bran se pronuncia tras ser insultado en la Primero de Julio

El alcalde de Mixco, Neto Bran, hizo una transmisión en Facebook luego de que vecinos de la colonia Primero de Julio lo insultaran y lo señalaran de ser el responsable de la escasez de agua en ese sector de la zona 5 de Mixco.

Bran se presentó este lunes al lugar donde manifestaban los vecinos. "Me maltrataron", aseguró Bran.

"Me dijeron 'vamos a llamar a Kiebres para que te vuelva a v...', 'te estás hueviando el agua', ' no has hecho ni m...", puntualizó el alcalde.

"El vecino puede decirme y manifestarme lo que desean. Algunos lo manifestaron y algunos otros aprovecharon para decirme lo que fuese", agregó Bran.

El alcalde de Mixco dijo estar en contra del cierre de vías, por lo que instó a los vecinos a manifestar de otras formas.

"Usted puede manifestar las veces que quiera y puede maltratarme las veces que quiera, pero sin cerrar la carretera, puede hacerlo, está en su derecho. Yo no puedo permitir que se cierren las calles o las vías principales. Sé que hubo o hay un problema de agua en la Primero de Julio", dijo Bran.

Los vecinos de la colonia Primero de Julio llevan más de una semana con problemas de agua.

Según la Municipalidad de Mixco, este inconveniente se debe a un problema en el pozo que abastece el sector.