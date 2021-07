Neto Bran a Arturo Castro por cierre de Hogar Seguro: “Yo apoyo a miles de jóvenes no solo a 40 jovencitos"

El alcalde de Mixco, Neto Bran publicó una carta abierta dirigida al actor Arturo Castro, a quien responde por los inconvenientes generados recientemente en San Cristóbal por un hogar seguro.

EN CONTEXTO: Polémica en San Cristóbal por instalación de un hogar seguro

Según Neto Bran, su labor con la apertura de otros espacios como gimnasios han sido de mayor beneficio para la juventud que las instalaciones que se pretendían remodelar en San Cristóbal en donde funcionaría un Hogar Seguro, el cual acogería a jóvenes vulnerables y que tienen protección judicial.

En la carta, el jefe edil de Mixco, sigue llamando correccional al Hogar Seguro, pese a que este lugar no tiene jóvenes en conflicto con la ley.

Esta es la carta difundida por Neto Bran:

“Quiero contarle que tengo abiertos en este momento en el municipio: 13 gimnasios municipales donde atendemos a casi 5,000 jóvenes y le enseñamos a llevar una vida saludable. Tengo dos academias de boxeo con medio centenar de atletas con quienes hemos ganado medallas nacionales e internacionales.

También tengo cientos de jóvenes estudiando karate, canto, fotografía, pintura y hemos rescatado a cientos de niños con la oficina de la protección a la niñez y la adolescencia. Con estadísticas y números le puedo probar que si alguien ha ayudando a la niñez, adolescencia y juventud he sido yo y lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo siempre.

Que la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, sin sacar licencia pretendiera abrir un centro de atención a menores vulnerables (Correccional de Menores ) en Ciudad San Cristóbal en medio de una zona que el Plan de Ordenamiento Territorial identifica como 100% residencial y que el cambio del uso del suelo afecta la planificación urbana y la convivencia de los vecinos, como servidor público tengo que pronunciarme a favor de mis vecinos, ya que primero son los vecinos, segundo los vecinos y tercero los vecinos y los vecinos definitivamente NO estaban a favor de este centro.

Por supuesto que yo, voy a dar la cara por ellos, ya que para eso me eligieron y nunca por afectar a 40 jóvenes del centro ya que, yo apoyo a decenas de miles de jóvenes en Mixco y no solo a 40 jovencitos que estarían en el centro correccional.

Yo a usted lo respeto y lo admiro es más, me vi completita la serie de Narcos y fue un orgullo verlo a usted como guatemalteco y espero en Dios que su carrera coseche los triunfos que usted se ha propuesto, pero acá en Mixco mandan los vecinos y yo doy la cara por ellos y por eso, el centro NO VA por las razones antes expuestas”, destaca Bran en su carta.

El reclamo de Arturo Castro

Arturo Castro lamentó las decisiones de las autoridades mixqueñas que afectan a un grupo de jóvenes que buscan una oportunidad que no han podido tener dentro de su hogar.

"Neto Bran le han cerrado las puertas a un Hogar Seguro Virgen De La Asuncion Diamante 1, porque acusan a los jóvenes de ser reos. Es un hogar, que yo patrocino, donde se les salva la vida a patojos que están tratando de escapar la vida de la calle", se expresó Castro en redes.

Por su parte, The Kindness Project es una organización no lucrativa "que provee capacitaciones ocupacionales y apoyo para la transición de hogar a comunidad a adolescentes sin recurso familiar", dijo Sofía Porta, fundadora del proyecto.

"Es muy importante resaltar que esta no es una correccional, estos adolescentes no son criminales, están en el hogar porque se les han violentado sus derechos, 'Diamante 1' no tiene criminales, los adolescentes que han cometido crímenes se van a Gaviotas", agregó Porta.