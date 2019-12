Martín, el guatemalteco intérprete que ayuda a migrantes en EE.UU

El medio estadounidense The New Yorker resaltó la labor de Vidal Martín, un guatemalteco de origen maya, que trabaja como intérprete en la Corte de Oakland, en Estados Unidos (EE.UU.) para migrantes que no hablan inglés.

Vestido con traje típico y, con dificultades para hablar español, Martín llegó a EE.UU. en 1999 junto a sus padres cuando a penas tenía 4 años. Estudiaba para ser ingeniero, pero con el incremento de la llegada de migrantes en 2014 buscó ayudar.

"Un abogado de inmigración local me dijo que al menos el 40% de los niños y adolescentes que llegaban a la bahía hablaban Mam", así que decidió estudiar para intérprete en la Asociación Mayab, una organización sin fines de lucro en San Francisco, que ofrece talleres de traducción para hablantes de lenguas indígenas, y luego comenzó a interpretar. Hay una demanda sin fondo.

Además de ser intérprete, Martín trabaja en la empresa constructora de su padre. Sin embargo, aseguró que su labor con los migrantes le llena de satisfacción.

Durante el almuerzo, Martín y yo salimos a comer burritos. En la fila, un hombre con una gorra de béisbol se acercó. "Estás haciendo un gran trabajo allí", dijo. Martín lo miró confundido. El hombre levantó su gorra. "¡Soy el juez!", narró la periodista Rachel Nola de The New Yorker.

Con la política de "Tolerancia Cero" impulsada por Donald Trump, Martín viajó al Centro de Procesamiento Central de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., en McAllen, Texas y terminó ayudando a los migrantes de habla mam.

Según Martín, la mayoría de detenciones o deportaciones son causadas por la mala traducción o falta de traducción. Muchos de los detenidos no pueden explicar. Explicó cómo una mujer iba a ser deportada debido a que ella mencionaba que por su "huipil" estaba siendo perseguida, pero le entendieron blusa. "Ella quería decir que estaba siendo perseguida por se indígena, pero el intérprete de español no entendió ni explicó bien, al final, la mujer fue deportada", lamentó.