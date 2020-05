Niegan medidas sustitutivas a Jonathan Chévez

El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, negó la petición de medidas sustitutivas al acusado en el caso Cooptación del Estado, Jonathan Chévez.

El juez Gálvez accedió a discutir en una audiencia pública la solicitud de Chévez, que está señalado por el Ministerio Público (MP) de efectuar diversas transacciones de lavado de dinero a favor de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

ADEMÁS:.

Sin embargo no aceptó los argumentos de la defensa respecto a que no existe peligro de fuga y se debe privilegiar la salud. La Fiscalía Especial contra la Impunidad se opuso al considerar que no se ha superado el riesgo de obstaculizar la investigación, debido a que el caso no ha pasado aún a etapa de juicio.

Jonathan Chévez se encuentra en prisión preventiva en la brigada militar Mariscal Zavala.

SI NO LO VISTE: