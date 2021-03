Nieta de reina Isabel II da a luz en el piso del baño de su casa

Zara Tindall, la nieta mayor de la reina Isabel II, fue sorprendida por el parto y sin tiempo de acudir a un hospital, dio a luz en su casa el domingo en la noche.

_______

_______

Según el padre y esposo de Zara, Mike Tindall, el bebé, bautizado como Lucas Philip, nació en el piso del baño de su casa en Gloucestershire, pues llegó muy rápido y pesó 8 libras y 4 onzas.

El capitán de la selección inglesa de rugby, quien tiene un programa llamado "The Good, The Bad and The Rugby", dijo que el nacimiento fue muy repentino y que apenas tuvieron tiempo de preparar un lugar adecuado para que naciera.

"Fue correr al gimnasio, conseguir una colchoneta, entrar al baño, dejar la colchoneta en el suelo, poner toallas y agarrarse", dijo.

Nació otro bisnieto de la reina Isabel. (Foto: AFP)

Zara Tindall es hija de la princesa Ana, la segunda hija de la reina y prima hermana de los príncipes William y Harry.

Este bebé es el décimo bisnieto de la reina y el vigésimo segundo en la línea de sucesión al trono.

Al parecer, la comadrona los esperaba pero al no poder llegar, ella llegó a la casa, justo cuando se estaba asomando el bebé.

"Ella fue una guerrera, como siempre, siempre lo son»... Nunca podemos juzgar a una mujer en términos de lo que tiene que pasar al dar a luz", dijo el feliz padre.