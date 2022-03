Niña de ucraniana conmueve con canción de Disney en un refugio

Una niña ucraniana tocó las fibras de los internautas con su actitud positiva y en paz, en tiempos difíciles durante la invasión rusa. La pequeña interpretó una canción de Disney mientras permanecía en un refugio.

Amelia decidió tranquilizar con su voz a quienes se protegen de las bombas junto a ella en un bunker especial. La pequeña interpretó la canción “Let it go” (Libre soy) de la pelicula de Disney “Frozen” en su versión en ucraniano y todos escucharon en silencio.

Marta Smekhova quien visitaba el refugio antibombas decidió grabarla y compartió el momento en sus redes, ella contó que desconoce la edad de la pequeña.

"Aunque el ambiente era muy ruidoso, apenas comenzó, desde la primera palabra, se hizo un silencio total... todos dejaron de lado sus asuntos y escucharon la canción de esta chica que simplemente irradiaba luz,incluso los hombres no pudieron contener las lágrimas”, contó Smekhova.

"Mostré el vídeo a gente de distintas ciudades de Ucrania, ¡lo vieron extranjeros de distintas partes del mundo! Amelia, tu canto no dejó a nadie indiferente, miren rusos, contra quién están luchando, sólo un cobarde puede luchar contra los civiles, ¡quitar la infancia a los niños indefensos! ¿Dejan que nuestros niños vayan al guiso, convirtiéndolos en carne de cañón? Nuestros niños irradian luz, e incluso en un sótano tosco y oscuro no parpadea, sino que brilla aún más”, agregó.

La mujer también contó que los niños hacen actividades para pasar las horas:

"Al ver en uno de los refugios antibombas de Kiev, cómo los niños hacían dibujos geniales en la penumbra, yo no podía pasar en silencio... Me detuve, elogié y me ofrecí a hacer una pequeña exposición para decorar de alguna manera ese lugar no tan feliz”, escribió, según una traducción de su post en Facebook.

En el lugar había adultos mayores y familias enteras con niños y bebés.