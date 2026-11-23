Un niño de 10 años presuntamente disparó y mató a la adolescente de 16 años Keinerlin Plaza Rangel tras una pelea vecinal que inició por el volumen de la música en Albuquerque, Nuevo México, EE.UU.
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El suceso ocurrió durante la celebración de Halloween, aunque recientemente se lleva a cabo el juicio contra la madre del pequeño.
El incidente
Según las autoridades, el conflicto inició cuando Elaina Gómez-Villeda de 40 años, la vecina de la adolescente pidió que bajaran el volumen de la música.
Recientemente fueron compartidas en redes sociales las cámaras de seguridad del trágico caso, en ellas se aprecia que la madre de la joven le contestó que era de día, por lo tanto tenía derecho a escuchar fuerte.
En otro momento Elaina salió a tirar la basura y pidió de nuevo que bajaran el volumen, esto provocó que la madre de la adolescente y las tres iniciaran una pelea con jalones y golpes.
En plena riña Gómez Villeda le pidió a su hijo de 10 años que buscara y le llevara su arma, el niño la tomó y desde la puerta disparó.
La adolescente de 16 años recibió el disparo en la cabeza, por ello Gómez-Villeda fue detenida sin derecho a fianza y enfrenta cargos graves, entre ellos asesinato, conspiración, abuso infantil y negligencia relacionada con el acceso de un menor a un arma de fuego.
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