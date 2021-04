Niño abandonado en la frontera de EEUU clama por ayuda

Un video compartido en redes sociales muestra el drama que vive un niño abandonado por un grupo de personas que intentó cruzar la frontera de México con Estados Unidos.

______

______

En las imágenes se observa al menor pedir ayuda a los agentes fronterizos.

Las imágenes captan una zona desértica en la frontera que limita con Texas y a lo lejos se observa a un niño corriendo hacia quien graba. Al acercarse al agente mexicano, en medio de un conmovedor y desesperado llanto, el pequeño expresa: “¿Usted me puede ayudar?”.

El agente le pregunta al niño “¿qué pasó?”, y este le relata: “yo venía con un grupo de personas y me dejaron ‘botao’ y no sé a dónde están”.

Sin poder calmar su llanto y en medio de una expresión de angustia por sentirse desprotegido, el menor de edad le cuenta al agente que viajaba solo (sin sus padres) en medio de varias personas “y al final me dejaron botado y venía aquí a pedir auxilio”.

El hombre que lo auxilia le pregunta si las personas que viajaban con él le dijeron que se acercara a ellos para pedir ayuda, ante lo que el niño responde que no, pero que decidió pedir ayuda “porque si no por dónde me voy a ir, por favor ayuda”.

Como si estuviese acostumbrado ya a confiar en extraños, el niño le suplica que lo ayude y le expresa “tengo miedo”.

Finalmente el menor fue trasladado a un refugio para migrantes a espera de una resolución judicial.