"No quiere conocerlo": Niño agredido por Cristiano Ronaldo rechazó su invitación

"Si él (Cristiano Ronaldo) fuera genuino, creo que debería haberse dado la vuelta en el momento del incidente, tomar el teléfono de Jake y decir 'lo siento'. No son mis palabras, son de mi hijo. Él se vio más afectado que yo con la situación y decidió que no quiere ir a Manchester y no quiere conocer a Ronaldo”, recalcó molesta.

“¿Por qué mi hijo debería viajar a Old Trafford? ¿Por qué querría un ‘Blue’ ir a ver a un ‘Red Devil’? No tengo nada qué decirle”, concluyó la madre del menor.

Estas fueron las imágenes de lo ocurrido: