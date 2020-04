Un niño que se encargó de los cuidados de su madre contagiada con coronavirus falleció el día que la madre recibió la noticia que había superado la enfermedad en la Ciudad de México.

El pequeño Juan Eduardo fue el enfermero particular de su mamá, Adriana, una mujer que trabaja como taxista y fue dentro de su carro donde fue contagiada por algún pasajero.

Cuando el niño se enteró que su madre estaba enferma y necesitaba cuidados especiales, él se encargó de la casa: hacía la limpieza, cocinaba y atendía a su mamá en todo lo que necesitaba, así lo hizo durante 20 días y no le importó contagiarse con el virus que tenía su progenitora.

“Mi hijo me dijo: ‘yo me quedo contigo'. No se me va a olvidar que dijo: ‘no, mamita, con esa enfermedad; si te mueres, ¿qué voy a hacer?. No, mami, yo me muero contigo. Nos morimos juntos’”, explicó la mujer a los medios locales.

El viernes, la mujer fue a un hospital porque tenía algunas dificultades para respirar, pero el niño, que acababa de cumplir y celebrar sus 14 años, se puso a sacar el agua que se metía a su casa por una torrencial lluvia.

Sin embargo, al parecer unos cables que se encontraban cerca y sin protección fueron tocados por el adolescente y la descarga eléctrica le generó la muerte de manera instantánea.

Al llegar a casa, la mujer se enteró que su hijo había fallecido. La noticia ha generado muestras de solidaridad tanto por sus vecinos como por personas que se han enterado del caso.

Con información de Infobae