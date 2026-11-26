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Del poderoso fenómeno de El Niño al nuevo eclipse total de Sol, estos son los cinco acontecimientos para seguir de cerca en 2027.

El Niño irrumpe en un mundo más caliente

Con un episodio de El Niño entre los más intensos jamás observados, 2027 podría batir nuevos récords de temperatura.

El fenómeno es natural, nace en el Pacífico cada dos a siete años y altera las temporadas de lluvia y la temperatura en gran parte del planeta.

El Niño ha provocado grandes destrozo alrededor del mundo. (Foto: AFP)

Pero en un mundo que ya vive un aumento del calor por el cambio climático, sus efectos se ven exacerbados.

El Niño ya está impactando la productividad de los campos de maíz en Centroamérica, la pesca de anchoveta en Perú o las cosechas de arroz y caña de azúcar en el sudeste asiático.

Sin embargo, para las próximas cosechas en ciertas regiones del mundo y para los precios de los alimentos, "quizá lo peor está por venir", estima Kaveh Zahedi, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El fenómeno suma más presión aún a los agricultores que ya pagan un precio muy alto por el encarecimiento de los fertilizantes y el combustible, y cuando la ayuda internacional se ha reducido considerablemente.

Duelo entre Trump y los demócratas

Los nuevos diputados y senadores estadounidenses tomarán posesión el 3 de enero. Tras la contundente victoria de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato, la oposición a Donald Trump controlará la mayoría en ambas cámaras del Congreso, con la firme voluntad de dar la batalla al presidente republicano.

El actual jefe de los diputados demócratas, Hakeem Jeffries, debería convertirse en el primer presidente negro de la Cámara de Representantes en la historia de Estados Unidos.

Pero el congresista neoyorquino no ha esperado a enero para fijar sus prioridades, en particular la lucha contra el alto costo de la vida, el fin de la guerra en Irán y la anulación de los recortes en un importante programa público de seguro de salud.

Los demócratas también afirman querer "exigir cuentas" a Trump y a su gobierno por una serie de escándalos de corrupción que consideran sin precedentes desde que el millonario republicano regresó a la Casa Blanca, hace dos años.

Algunos quieren incluso someter a Donald Trump a un tercer juicio político en el Congreso, tras los dos iniciados durante su primer mandato. Pero tal perspectiva parece poco probable debido a la mayoría de dos tercios necesaria en el Senado.

Pese a su mayoría en la Cámara y en el Senado, los demócratas no tendrán las manos libres para aprobar toda la legislación que desean: Trump mantiene su derecho de veto presidencial.

Se acercan las elecciones en Francia. (Foto: AFP)

Elección presidencial en Francia

Tras diez años en el poder, Emmanuel Macron cederá su cargo tras las elecciones presidenciales del 18 de abril y del 2 de mayo en Francia.

La crispación y las divisiones de la sociedad, expresadas en la calle, en el Parlamento y en los medios de comunicación, hacen temer una campaña de alta tensión.

En los programas prevalecen promesas sobre las pensiones, la inmigración, los problemas de seguridad, Ucrania... pero la revuelta de los estudiantes de secundaria obligará a los aspirantes al Elíseo a tomar posición sobre el estado de la educación y de los servicios públicos.

La candidata de extrema derecha Marine Le Pen, favorita en las encuestas, y el líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, aparecen en los sondeos como principales aspirantes para pasar a la segunda vuelta.

Pero la derecha y el centro barajan unas primarias, mientras que la izquierda socialdemócrata ya eligió como candidato a Raphaël Glucksmann.

Como en otros países, la próxima presidencial en Francia también ha provocado un aluvión de candidatos, pero no todos lograrán los 500 avales necesarios para presentarse.

Entre los aspirantes figuran apolíticos, conspiracionistas, defensores de la democracia participativa, antiguos altos cargos del Ejecutivo, disidentes de su propio partido o incluso un campeón olímpico de judo.

El mundial será celebrado en Brasil. (Foto: AFP)

Que el fútbol nunca falte

2027 no será la excepción: incluso sin Mundial masculino ni Eurocopa, el fútbol volverá a ser el rey este año.

Para empezar, con la Liga de Campeones y el sueño parisino de un triplete continental. Campeón de Europa en 2025 y 2026, el Paris Saint-Germain sigue caminando sobre el agua y acaba de colocar a ocho jugadores entre los 20 primeros de la clasificación del Balón de Oro.

Tras sus impresionantes victorias en octubre contra el Manchester City y el Barcelona, los de Luis Enrique dan miedo a todo el mundo y apuntan a un nuevo título, el 5 de junio en el estadio Metropolitano de Madrid.

Apenas habrá tiempo para respirar cuando el balón vuelva a estar de fiesta, esta vez en el país del Rey Pelé. Brasil acoge del 24 de junio al 25 de julio la Copa del Mundo femenina.

Defensoras del título, las españolas Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, ganadoras de los seis últimos Balones de Oro, serán el equipo a batir, con Inglaterra, vencedora de las dos últimas Eurocopas, como principal rival. Y las estadounidenses al acecho.

Un eclipse total se acerca. (Foto: AFP)

6 minutos de eclipse total

¿Te gustó el eclipse del pasado verano boreal? Te encantará el del lunes 2 de agosto de 2027.

Para contemplarlo, habrá que situarse en el extremo sur de España o, mejor aún, en el norte de África o en Oriente Medio.

En el programa, un nuevo eclipse total de Sol, un fenómeno que se produce regularmente, pero con menos frecuencia sobre tierras habitadas, ya que mares y océanos ocupan la mayor parte de la superficie terrestre.

Cuando se produce un eclipse total, la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, oculta por completo el astro y proyecta su sombra sobre una estrecha franja de la superficie terrestre.

Durante varios minutos, la luz del día se desvanece y deja al descubierto la corona solar. Esta vez, la noche se instalará durante más de 6 minutos en el centro de la trayectoria, lo que promete, entre otras cosas, impresionantes imágenes no tan lejos de las pirámides de Egipto, a mediodía.

*Con información de AFP