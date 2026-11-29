Una tragedia enluta a una familia luego de que un niño de 10 años perdiera la vida en un accidente de tránsito ocurrido en el ingreso al municipio de Santa María Ixhuatán, Santa Rosa.

El menor fue identificado como Luis Ixael Granados Blanco, quien falleció cuando un picop cargado con sacos de maíz volcó en el sector del cruce que conduce de Cuilapa hacia dicho municipio.

Por causas que todavía deberán ser establecidas, el conductor habría perdido el control del automotor, que terminó volcado sobre la vía.

De acuerdo con la información preliminar, una aparente falla en el sistema de frenos habría provocado que el piloto no pudiera controlar el vehículo.

Esta versión deberá ser confirmada mediante las investigaciones correspondientes, ya que las autoridades tendrán que determinar qué originó el accidente.

La volcadura tuvo consecuencias fatales para el pequeño Luis Ixael, cuya vida terminó de manera trágica en este percance.

El accidente ocurrió en un punto de ingreso a Santa María Ixhuatán, en la ruta que comunica con Cuilapa, por donde diariamente circulan vehículos particulares y de transporte de productos.

La presencia de carga sobre el picop también forma parte de los elementos que deberán ser considerados al establecer cómo ocurrió el hecho.

La familia del pequeño Luis vela sus restos en la Aldea Los Apantes, Ixhuatán. (Foto vía: redes sociales)