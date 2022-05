"Casi todos mis amigos murieron": niño que sobrevivió no quiere volver a la escuela

Un niño sobreviviente del tiroteo en la escuela Robb dijo que murieron casi todos sus amigos

EN CONTEXTO: Sobreviviente de Masacre de Texas reveló qué gritaba el asesino

El pequeño Jayden Pérez de 10 años, sobrevivió al ataque a la escuela primaria de Uvalde en Texas. Lamentablemente muchos de sus amigos no lo hicieron, de acuerdo con el pequeño.

Pérez logró escapar de su escuela saliendo por una ventana. Relató que ya habían sido entrenados en caso de existir un tiroteo, pero nunca se imaginó que pasaría alguna vez:

CNN’s Adrienne Broaddus speaks to 10-year-old shooting survivor, Jayden Perez, who says he's afraid to return to school. “I know it might happen again, probably.”#Uvalde #TexasSchoolMassacre https://t.co/0jR1Sv3f4m — CNNWynn (@WynnWs) May 27, 2022

"Cuando escuchamos los disparos, nuestro maestro cerró la puerta con candado y nos pidió escondernos y estar callados. Estoy muy triste por los amigos que ya no están conmigo, prácticamente se han ido todos", dijo en entrevista con CNN.

Jayden dice que sabe que esto podría volver a suceder, por lo que ya no quiere volver a la escuela. "No quiero tener nada que ver con otro tiroteo o conmigo en la escuela", agregó.

Víctimas de la tragedia

La masacre de Texas ocurrida el martes pasado cobró la vida de 19 niños, la mayoría con nueve y diez años de edad. Además de dos profesoras que llevaban años de laborar en la escuela de Uvalde.