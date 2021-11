Vendió su videojuego y trabajó de jardinero para comprarle un auto a su mamá

La historia de William Rabilo, un adolescente de 13 años que vive en Estados Unidos, le ha dado la vuelta al mundo al realizar un acto que muy pocos harían a su edad.

Resulta que el pequeño William se percató que su madre atravesaba un momento económico difícil, por lo que decidió vender su consola de videojuegos y hacer trabajos en el jardín para sus vecinos para ayudarla, pues tiene tres hijos, tres perros y es soltera.

“Vi por internet que una persona que vivía cerca vendía su coche, así que le ofrecí la consola a cambio. Como no me llegaba el dinero, me ofrecí a realizar trabajos de jardinería en su casa. Le pareció un buen trato y conseguí mi objetivo: un coche para mi madre", compartió William.

Krystal, madre del adolescente contó en Facebook que William llegó en casa y la dijo: “mamá, te he comprado un coche”, a lo que ella solo reaccionó con unas carcajadas, pero su hijo insistió en que saliera al jardín. Al bajar, Willian insistió: “Mamá, este es tu coche” y le dio las llaves.

Ella escribió en las redes sociales: "Empecé a llorar. Me quedé sin palabras, mi hijo de 13 años me había comprado un coche. Pensé que era una broma, pero no... Me entregaron las llaves y los papeles del coche y me dije ‘esto está sucediendo ahora mismo”.