Alertan por la "advertencia" que utilizan en pleno tránsito para asaltar

Un guatemalteco reveló cómo casi le roban en medio del tránsito con engaños sobre su auto. Ante ello, autoridades revelaron una serie de recomendaciones para no caer en la trampa.

"Lleva la llanta floja". Con esta supuesta advertencia es como grupos de malhechores buscan engañar a sus víctimas en medio del tránsito y así asaltarlas.

Un lector de Soy502 compartió la experiencia que vivió recientemente, en la que asegura que estuvo a punto de ser asaltado, pero por fortuna actuó con rapidez.

Todo ocurrió cuando el ciudadano se conducía en su auto a eso de las 4 de la tarde sobre la Calle Martí, con destino hacia su hogar. "Un hombre se me acercó del lado izquierdo y me dijo 'su llanta del lado derecho va floja'", contó.

Sin embargo, el usuario reveló a Soy502 que dudó porque se preguntó cómo lo habría notado, si él venía del lado contrario. Ante ello, decidió seguir con su camino sin imaginar lo que pasaría luego.

Todo empieza con engaños sobre el estado de las llantas. (Foto: YouTube)

"En la siguiente cuadra me apareció otro tipo de mi lado, me tocó el vidrio y me señaló con la mano que la llanta estaba floja (...) Caminé otra cuadra cuando uno en bicicleta me dijo: 'su llanta está floja'", agregó.

Al notar que ya eran tres personas las que le dijeron lo mismo, el usuario empezó a pedir vía para estacionarse en una calle y revisar su auto.

Llegaron "mecánicos"

"Me parqueé cuando aparecieron dos hombres con bata de mecánico y me dijeron: 'quédese ahí, lo vamos a ayudar que su llanta ya se va a safar'", contó a Soy502.

El guatemalteco dijo que ambos le advirtieron de no bajarse, mientras ellos "revisaban" el auto hasta que identificaron una pieza diciéndole que debían reemplazarla por el costo de Q800.

En ese tiempo, aprovechó para contactarse con su mecánico de confianza. Sin embargo, cuando este llegó a la escena, se percataron que el vehículo estaba en perfectas condiciones.

Por su parte, los "mecánicos" se retiraron del lugar molestos luego de que el guatemalteco rechazara sus supuestos servicios para reparar su auto. Ahí, este notó que todo se habría tratado de una forma de estafa.

El guatemalteco llamó a su mecánico de confianza y confirmó que nada ocurría con su auto. (Foto: Ulibertadores)

No te dejes engañar

Amílcar Montejo, director de comunicación de Emetra, detalló a Soy502 que se trata de una de distintas estrategias que sujetos utilizan con conductores para robarles.

"Manchan con crema retrovisores, sacan aire a neumáticos, perforan radiador, le echan huevo a sus vidrios, para obligar al conductor a bajarse del vehículo", explicó.

Por ello, recomienda a los guatemaltecos revisar sus vehículos antes de salir de casa: