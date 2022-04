"No me dejen morir", la súplica de un agente atropellado en El Salvador

"No me dejen morir", fue la súplica de un agente de la PNC de El Salvador, que fue arrollado por un vehículo que se dio a la fuga.

Un agente de la división rural de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador fue atropellado por un vehículo que se dio a la fuga y lo dejó abandonado en unos matorrales.

El hecho ocurrió en horas de la noche del Jueves Santo 14 de abril en la carretera del Litoral de El Manguito, El Delirio, jurisdicción de San Miguel, El Salvador.

Testigos indicaron que el incidente ocurrió a eso de las 8:30 de la noche, cuando el agente patrullaba en su motocicleta.

Por el impacto, el agente salió de la carretera y cayó en un cerco, hecho que le provocó múltiples heridas, por lo que fue auxiliado por personas que estaban en la zona, quienes lo rescataron y lo trasladaron a un centro asistencial.

En un video que fue publicado en las redes sociales se escucha al agente pedir auxilio. "Ya no aguanto, no me dejen morir", rogaba el policía.